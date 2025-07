Znaki horoskopa, ki se ne prenašajo: med njimi hitro poči

Čeprav so odnosi med ljudmi odvisni od marsičesa, ne le astrologije, pa nam ta da zanimiv vpogled v to, zakaj se z nekaterimi ljudmi hitro ujamemo, z drugimi pa ne. Ko gre za prijateljstvo, nekatera znamenja preprosto ne najdejo skupnega jezika.

Oven in rak

Ovni so energični, neposredni in impulzivni, raki pa čustveni, previdni in imajo radi varnost. Ta kombinacija lahko kratkoročno funkcionira, na dolgi rok pa se neizbežno zgodijo nesporazumi. Raki ovne doživljajo kot pregrobe, ovni pa rake vidijo kot preobčutljive. Ta znaka preprosto nista na isti frekvenci.

Dvojčka in škorpijon

Dvojčki imajo radi lahkotno komunikacijo, razigranost in skakanje s teme na temo, škorpijoni pa hočejo globino in lojalnost ter ne prenašajo plehkosti. Dvojčkom se škorpijoni zdijo mračni in zahtevni, škorpijoni pa dvojčke vidijo kot povsem neresne in nezanesljive. Pogosto prekinejo stike že po prvih nesoglasjih.

Lev in kozorog

Levi nadvse uživajo, ko so v središču pozornosti, medtem ko kozorog zahteva red, delo in disciplino. Težava nastane, ko ni jasno, čigava naj prevlada: lev hoče občudovanje, kozorog pa spoštovanje, a na povsem drug način. Oboji imajo močno osebnost, a se redko dopolnjujejo in bitka egov je neizbežna.

Strelec in bik

Biki si želijo rutine, varnosti in stvari, ki jih poznajo, strelec pa je na lovu za pustolovščinami in spremembami. V prijateljstvu to pogosto pomeni, da biki zahtevajo prisotnost in zanesljivost, medtem ko strelci ves čas izginjajo v novih projektih in na potovanjih. Prvi se počutijo zanemarjene, drugi pa ovirane.

Devica in vodnar

Device živijo po pravilih, analizirajo vsako podrobnost in imajo rade nadzor, vodnarji pa so ekscentriki, ki sledijo svojim notranjim, drugim nerazumljivim nagonom. Devicam se vodnarji zdijo povsem neodgovorni, vodnarji pa imajo device za dolgočasne in omejene. Težko se uskladijo, zato se hitro zgodijo konflikti.