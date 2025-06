Ljudje, rojeni v teh dveh znakih, ne znajo flirtati

Kozorog

Kozorogi pri spogledovanju delujejo, kot da so na poslovnem sestanku. S svojo resnostjo, potrebo po nadzoru in zadržano govorico telesa le redko pustijo vtis koketne in razigrane osebe. Namesto sproščenih domislic vas bodo vprašali, kakšne profesionalne cilje imate ali na kateri banki imate odprt račun.

Poleg tega se kozorogi le stežka odprejo neznanim ljudem, ker nočejo pokazati svoje ranljivosti. Želijo si stabilnosti, predanosti in jasnosti, spogledovanje pa vidijo kot plehko igro, v kateri človek hitro izgubi dostojanstvo. Zato pogosto delujejo hladni in nezainteresirani, čeprav jih v resnici zelo zanimate.

Devica

Device vse situacije pretirano analizirajo, tudi ko bi morale le sproščeno uživati v druženju. Namesto da bi se predale medsebojni kemiji, razmišljajo o vsem, kar bi lahko napačno izrekle, in z zadržanostjo pogosto sabotirajo same sebe. Namesto da bi bile sproščene, so same sebi najhujši kritik.

Ko se spogledujejo, device delujejo nervozno, leseno ali celo nezainteresirano, čeprav so v sebi še kako radovedne. Potrebujejo veliko časa, da se sprostijo in začnejo zaupati, zato na prvi pogled ne dajejo vtisa, da jih zanimate. Ko pa se odprejo, njihova pozornost in iskrenost postaneta izjemno privlačni.