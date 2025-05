S temi znaki horoskopa se raje ne skregajte

Pozabiti in oprostiti? Tri nebesna znamenja ne poznajo tega koncepta. Ko se jim zamerite, si bodo to zapomnili za vedno, vi pa boste še kako občutili posledice.

Škorpijon

Nihče ne obvlada tihega in uničujočega maščevanja tako kot škorpijoni. Če jih prizadenete, bodo sicer tiho, a si bodo to zagotovo zapomnili. Ko boste najmanj pričakovali in mislili, da je že vse pozabljeno, bodo povlekli potezo, zaradi katere se vam bo zvrtelo. Škorpijoni se maščujejo iz principa, zanje je to ponovno vzpostavljanje ravnotežja v vesolju.

Kozorog

Kozorogi se nikoli ne maščujejo impulzivno, glasno ali nepremišljeno. Če se jim zamerite, se bodo umaknili, obmolknili in začeli načrtovati. V njihovem svetu mora vse imeti svoj smisel in to velja tudi za povračilne ukrepe. Ko se odločijo za akcijo, pa se bo zdelo, kot da se je zgodilo slučajno. Kozorogi nikoli ne pozabijo, ampak le čakajo na pravi trenutek.

Lev

Levi marsikaj oprostijo, stežka pa pozabijo tiste, ki so prizadeli njihov ponos. Če se jim zazdi, da niso dovolj cenjeni, da jih je kdo izigral ali javno osramotil, njihovo dostojanstvo ne bo ostalo tiho. Njihovo maščevanje je polno drame in obsijano z reflektorji. Nikoli ne igrajo zahrbtno, vedno pa silovito, in vsem dajo vedeti, kdo je spet prevzel nadzor nad položajem.