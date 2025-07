Oven

Lahko se pojavi navdih, ko se boste spominjali vaših prvotnih idej. Zato nosite s seboj vseskozi svinčnik in papir, da si boste ideje lahko zapisali. To bodo kratkoročne in kreativne ideje, ki jih kasneje ne boste mogli več priklicati nazaj v spomin. Zapišite si vse ideje, tudi tiste, ki se vam ne bodo zdele najboljše.

Bik

Danes vas bo prijatelj prosil za uslugo, a bi vas pomoč lahko preusmerila v napačno smer. Ne boste imeli časa pomagati, hkrati pa ne boste želeli končati prijateljstva. Prepričajte se o njegovih namenih. Razložite mu, kaj mislite in ne uničite prijateljstva. Izkoristite priložnost in prijatelju povejte, kakšno mnenje imate o vsem skupaj.

Dvojčka

Dobili boste novico, da na obisk prihaja star prijatelj ali znanec. Morda boste malo živčni, ker niste obdržali stika z njim. Skrbelo vas bo, da je užaljen. Splošno znano je, da danes zaradi današnjega tempa nihče nima časa za druge. Pojasnite mu to in spoznali boste, da imata enako mnenje. Vsa ostala nesoglasja bodo izginila ob pijači.

Rak

Vaše razpoloženje bo danes nihalo. To vas bo lahko pripeljalo do težav, če ne boste previdni. Pustite vsaj eno nogo na realnih tleh. Samo ostanite močno povezani z realnostjo ali pa se boste znašli brez zagona. Bolj se vključite v nek pomemben projekt, ne prepustite ga kar tako drugim.

Lev

Tudi danes boste pri delu zelo zagnani. Pričakujete lahko klice nadrejenih, ki vas bodo spodbujali k večji storilnosti, vi pa jim boste brez ugovarjanja le prikimali. Ker niste stroj, bodite pazljivi, da se ne bo vaše počutje obrnilo na slabše. Konflikti v službi bodo mimo, zato bo vzdušje prijetnejše. Pazite na zdravje!

Devica

Vezani boste danes spoznali, kakšno moč imajo čustva. Na vsakem koraku boste čutili večjo zagretost in strasti bodo obudile tudi lepe spomine. Samski pa boste nocoj spoznali osebo, ki ji boste všeč prav takšni, kakršni ste. Če ste že v procesu spoznavanja nekoga, se ne sramujte ničesar, saj smo pod kožo vsi krvavi.

Tehtnica

Danes boste precej zmedeni. Sami boste morali poskrbeti za urejenost dogajanja okoli sebe, še posebno ko bo šlo za vprašanje odnosov. Delovne naloge boste opravljali res predano. Trud bodo opazili tudi nadrejeni, zato bodite danes v službi kar se da samozavestni. Končno bo za vas posijalo sonce.

Škorpijon

Pri delu boste danes pokazali profesionalnost. Svoje briljantne zamisli boste zaupali nadrejenim. Nad njimi bodo zagotovo navdušeni. Drugim boste postali vzor, bodite ponosni nase. Optimističen pogled na svet vam bo prinesel boljše počutje in samozavest v partnerstvu.

Strelec

Vezani bodite pozorni, da ne boste zabredli v kakšno nepričakovano, burno razpravo s partnerjem, ki bi jo kasneje lahko obžalovali. Samski pa imate pred seboj prav nenavaden dan. Zdelo se vam bo, da vas nekdo ves čas opazuje. Ko boste naposled le ugotovili, kdo, tej osebi vrnite skrivnosten in zapeljiv pogled.

Kozorog

Druge boste navdušili s svojo zamislijo. Delite jo z določenim krogom ljudi, toda tako, da jo bo slišala prava oseba. Pri financah ne razmišljajte prenagljeno. Odsvetujemo tudi naglico pri nakupovanju, saj se boste drugače proti koncu meseca spet znašli v finančnem breznu.

Vodnar

Končno se boste pomirili. Družinske težave bodo mimo, zato boste lahko spet mirno nadaljevali pot, ki ste si jo zadali. Čeprav se boste trudili, rezultati še ne bodo vidni. Ohranite svoj optimizem. Oblikovali si boste prioritetne vrednote, toda spoznali boste, da je zdravje temeljno. Ne skrbite le za druge, tudi sebi privoščite dovolj počitka.

Ribi

Danes bo v ospredju konflikt med obveznostjo in užitkom. Hrepeneli boste po ljubezni in čustvenem zadovoljstvu, a boste razmišljali preveč trezno. To bo lahko začetek zelo napornega obdobja za vas. Razmerje, v katerem ste, se bo lahko začasno ali dokončno končalo. To bo čas, ko se boste morali odreči nečemu, kar zelo cenite.