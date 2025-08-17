Ženske, rojene v teh znamenjih, imajo v razmerju glavno besedo

Ženske, ki vedo, kaj hočejo, kako bodo to dosegle in ne pristajajo na kompromise, se tudi v zvezi postavijo v dominantno pozicijo. Praviloma so rojene v enem od teh znakov horoskopa.

Levinja, kraljica svojega sveta

Levinje so rojene vodje, v ljubezni pa je njihova vloga enako močna kot v drugih vidikih življenja. Ne marajo pasivnosti, želijo si partnerja, ki jim lahko parira, a mora obenem vedeti, kdaj jim prepustiti vajeti. Levinje znajo postaviti meje in jasno izraziti, kaj si želijo.

Njihova dominacija izvira iz šarma, karizme in prirojene potrebe po tem, da so v središču pozornosti. V zvezi bodo vedno želele, da se stvari odvijajo tako, kot so si zamislile, njihovi partnerji pa se brez pripomb prilagodijo, ker življenje z levinjo ni nikoli dolgočasno.

Škorpionka, strastna strateginja

Škorpijonke dominacijo vzpostavijo subtilno, a zato nič manj močno. Njihov nadzor ni glasen, ampak je globok, čustven in pogosto ni očiten na prvi pogled. Zvezo znajo usmeriti tako, kot si želijo, njihovi partnerji pa se sploh ne zavedo, da plešejo po njihovem taktu.

Med ženskami izstopajo po svoji neizmerni strasti. Ko ljubijo, dajo vse od sebe, a enako pričakujejo tudi vrnjeno. Če se jim zazdi, da partner v zvezo ne vlaga dovolj, bodo hitro prevzele pobudo in stvari preusmerile v smer, ki jo hočejo.

Kozoroginja, organizatorka ljubezni

Kozoroginje se ljubezni lotijo enako resno kot dela. Želijo si zvezo, ki ima strukturo, jasno postavljene cilje in obojestransko spoštovanje. Če njihov partner ni dovolj odločen ali organiziran, bodo kozoroginje brez oklevanja prevzele vlogo vodje.

V dominantno pozicijo v zvezi se ne postavijo zato, ker si za vsako ceno želijo nadzora, ampak ker si želijo, da bi se vse odvijalo karseda učinkovito in brez nepotrebnega kaosa. Partnerji, ki cenijo stabilnost, jim z veseljem predajo krmilo in se prepustijo.