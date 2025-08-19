Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na peti pripravljalni tekmi za bližajoči se EuroBasket 2025 prvič zmagala, a nasprotnik je bil lažji od prvih, Velika Britanija. V Stožicah, ki niso bile polne, je bil rezultat 93:81. Slovenija je že ob polčasu vodila za 16 točk. Z 28 točkami, desetimi asistencami in šestimi skoki (28 minut) je bil igralec tekme Luka Dončić. Gregor Hrovat je dosegel 15 točk, Klemen Prepelič 12, Edo Murić devet, Luka Ščuka sedem. Precej višji test, zadnji pred prvenstvom, jih čaka v četrtek proti Srbiji.

Pripravljalna tekma na EuroBasket 2025 Torek, 19. avgust:

Slovenija : Velika Britanija 93:81

Dončić 28, 10 as., Hrovat 15, Prepelič 12, Murić 9, Ščuka 7, Omić 6, Krampelj 5, Nikolić, Radović in Stergar po 3, Cerkvenik 2; Hesson in Phillip 12, Wheatle in Whelan 11

Zagret Alen Omić pred začetkom tekme z Veliko Britanijo. Foto: Aleš Fevžer Slovenija je pred torkovo tekmo z Veliko Britanijo odigrala štiri pripravljalne tekme in dvakrat izgubila proti Nemčiji ter po enkrat proti Litvi in Latviji. Luka Dončić je nastopil le na dveh tekmah, skupno je igral 45 minut, v katerih je s 45 točkami dokazal svoj zvezdniški status. Proti Latviji je igrišče zapustil na začetku drugega polčasa po udarcu v koleno, a ni šlo za resno poškodbo.

Selektor Aleksander Sekulić je peto tekmo v pripravah na EuroBasket začel z najbolj izkušeno peterko, ki mu je na voljo: Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Edo Murić in Alen Omić.

Alen Omić je pokazal svojo pravo energijo. Foto: Aleš Fevžer Tekmo je s trojko odprl Prepelič, kar je bil dober obet. Izkušeni košarkar se na prvih tekmah v napadu še ni zares izkazal. Z zaporednima trojkama Hrovata in Dončića je Slovenija v četrti minuti povedla s 13:8. Minuto pozneje je bilo po ukradeni žogi in zabijanju Murića že plus 10 (19:9). Ob premešani postavi se je lepa prednost ob koncu prve četrtine nekoliko stopila (27:22), predvsem Luka Ščuka je imel težave. Dončić je bil že pri 12 točkah.

Ščuka je v drugi minuti druge četrtine zadel iz težkega položaja, kar je potreboval, da si okrepi samozavest (36:24). Ko je zadel še Omić – in prvič pokazal energijo, po kateri ga poznamo –, je imela Slovenija novo najvišjo prednost na tekmi, 40:24. Sredi druge četrtine je Aleksej Nikolić s svojo prvo trojko na tekmi potrdil vodstvo za 16 točk (47:31). Tolikšna je bila razlika tudi ob polčasu. K izidu 56:40 sta največ prispevala Dončić (21 točk, pet asistenc) in Hrovat (13 točk), Prepelič pa je bil pri devetih točkah. Slovenci so zadeli sedem trojk.

Luka Dončić Foto: Aleš Fevžer Britanci niso bili tako dober nasprotnik kot prvi trije na pripravah, niti niso bili posebej agresivni v obrambi, zato je prednost Slovenije na začetku drugega polčasa precej zlahka narasla na več kot 20 točk (64:43). Tako so v drugem polčasu več minut dobili tudi mlajši košarkarji, vendarle se je razigral in sprostil tudi Ščuka. Pred zadnjo četrtino je Slovenija vodila s 75:52. Ta je bila samo še formalnost, tekma se je končala s 93:81. Dončić je bil z 28 točkami in desetimi asistencami igralec tekme. Dvomestna sta bila še Hrovat (15) in Prepelič (12), pomembno sta prispevala tudi Murič (9 točk) in Ščuka (7).

Sekulić je v prvi izjavi povedal: "Vztrajamo na začrtani poti. Določene stvari smo dobro izpeljali, na nekaterih pa bomo morali še delati. Predvsem v obrambi imamo še rezerve, saj se zavedamo, da smo lahko uspešni le, če bomo trdo garali v obrambi. Proti Srbiji nas čaka še en težak test, na katerem moramo gledati predvsem nase in na našo igro."

Gregor Hrovat se je na vseh pripravljalnih tekmah izkazal kot eden najbolj konstantnih v reprezentanci. Foto: Aleš Fevžer

Selektor ima na voljo še štirinajst igralcev, dvanajsterico, ki bo 25. avgusta odpotovala na Poljsko, pa bo določil po zadnji prijateljski tekmi v četrtek v Beogradu s Srbijo, za katero Sekulić pravi, da je trenutno najboljša reprezentanca v Evropi.