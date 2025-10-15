Kako Ortoimplant DENTAL SPA na novo opredeljuje izkušnjo zobozdravstvene oskrbe

V svetu, kjer je strah pred zobozdravnikom še vedno resničen, v Zagrebu obstaja kraj, kjer se zobozdravstvo doživlja drugače. Kraj, kjer medicina postane izkušnja, pacient pa človek v središču pozornosti in skrbi.

Klinika, ki vrača nasmeh – in mir

V središču Hrvaške, na naslovu Ilica 283 v Zagrebu, že več kot trideset let deluje implantološki center odličnosti Ortoimplant DENTAL SPA – referenčna točka evropske implantologije. Pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS (Doctor of Dental Surgery), je klinika premaknila meje mogočega pri zdravljenju brezzobosti in pomanjkanja čeljustne kosti.

Tisto, kar Ortoimplant DENTAL SPA razlikuje od drugih, nista le strokovnost in tehnologija, temveč edinstvena filozofija DENTAL SPA. Tukaj pacient ni zgolj primer, temveč oseba, katere terapija se oblikuje z razumevanjem, pozornostjo in globokim občutkom odgovornosti.

All-on-4 – koncept, ki je spremenil zobozdravstvo

Metoda All-on-4 je vstopila v zgodovino kot revolucija, ki je preoblikovala sodobno implantologijo. V njeni osnovi je preprosta, a genialna ideja: s samo štirimi strateško nameščenimi implantati je mogoče nositi celoten zobni niz – povrniti estetiko, funkcionalnost in samozavest v rekordnem času.

Posebnost metode je, da se izogne potrebi po dograjevanju kosti, kar pomeni, da so terapije hitrejše, varnejše in dostopnejše. Pacient, ki je bil še včeraj obsojen na protezo, lahko danes kliniko zapusti s fiksnim, naravnim nasmehom – v manj kot 24 urah doživi popolno preobrazbo kakovosti življenja.

All-on-X – personalizirana terapija za vsako čeljustno anatomijo

Iz koncepta All-on-4 se je razvil All-on-X, napredni sistem, ki omogoča popolno prilagoditev posamezniku. Črka X ne pomeni številke, temveč fleksibilnost in individualni pristop.

Glede na stanje čeljustne kosti in anatomske značilnosti se načrt terapije razširi z uporabo dodatnih implantoloških tehnik, kar vsakemu pacientu zagotavlja rešitev, popolnoma prilagojeno njegovim potrebam.

Ko ni dovolj kosti, napredna implantologija ponuja rešitve

Pomanjkanje čeljustne kosti je bilo dolga leta ena največjih ovir v implantologiji. Številni pacienti so zapuščali ordinacije prepričani, da zanje ni rešitve. Toda v Ortoimplant DENTAL SPA so – z uvedbo inovativnih pristopov, naprednih tehnik in izkušenj dr. Zdenka Trampuša, DDS – tudi ti primeri postali izvedljivi.

Napredne različice terapije All-on-X omogočajo vgradnjo implantatov tudi tam, kjer to prej ni bilo mogoče, z uporabo različnih anatomsko sidriščnih točk:

Zigomatični implantati – moč ličničnih kosti: sidranje v ličnico omogoča stabilnost tudi pri popolni resorpciji zgornje čeljusti. Idealno za paciente, ki že leta nosijo proteze. Pterigoidni implantati – rešitev za zadnje dele zgornje čeljusti: uporabljajo se, ko zadnji del čeljusti nima dovolj kosti. Sidra se v pterigomaksilarno regijo, mimo sinusne votline – brez potrebe po nadgradnji kosti. Transnazalni implantati – natančnost anatomskega inženiringa: pri izrazitem pomanjkanju kosti v sredini čeljusti se implantati namestijo skozi nosno bazo, kar omogoča stabilnost tudi v kompleksnih primerih. Subperiostalni implantati – individualni implantati nove generacije: za paciente z minimalno količino kosti. Ti implantati so 3D-modelirani in se popolnoma prilegajo pacientovi anatomiji, ob zagotavljanju stabilne podlage brez potrebe po klasični vgradnji v kost.

Koncept DENTAL SPA – ponovna definicija zobozdravstvene izkušnje

Ko je dr. Zdenko Trampuš zasnoval edinstveni koncept DENTAL SPA, je želel pacientom odvzeti strah in nelagodje, ki običajno spremljata obisk zobozdravnika.

Koncept vključuje poseben protokol DENTAL SPA: digitalno diagnostiko 2D/3D RTG, 3D-načrtovanje terapije, specialistično obravnavo in – po potrebi – analgosedacijo, stanje nadzorovanega spanca pod strokovnim nadzorom anesteziologa.

Pacient med posegom mirno spi, medtem ko ekipa implantologov in protetikov obnavlja njegov nasmeh. To je model zobozdravstva prihodnosti – spoj znanosti, varnosti in človeške skrbi.

Tretmaji DENTAL SPA – sinergija zdravja in regeneracije

Ortoimplant DENTAL SPA je razvil posebno paleto tretmajev DENTAL SPA, ki dopolnjujejo zobozdravstvene posege in prispevajo k celostnemu dobremu počutju pacienta.

Vsak tretma ima jasno znanstveno podlago in namen.

Limfna drenaža – sprošča pacienta, zmanjšuje oteklino in spodbuja cirkulacijo.

– sprošča pacienta, zmanjšuje oteklino in spodbuja cirkulacijo. Ozonoterapija – pospešuje regeneracijo tkiva in uničuje mikroorganizme.

– pospešuje regeneracijo tkiva in uničuje mikroorganizme. Magnetoterapija s torzijskimi polji – uravnoveša energetske tokove in zmanjšuje vnetja.

– uravnoveša energetske tokove in zmanjšuje vnetja. Intravenozna suplementacija – obnavlja minerale, vitamine in aminokisline.

– obnavlja minerale, vitamine in aminokisline. Hiperbarična kisikova terapija – s kisikom pod povišanim tlakom spodbuja celjenje in regeneracijo.

V tej sinergiji medicine in filozofije SPA je bistvo koncepta Ortoimplant DENTAL SPA: da pacient ne občuti strahu, temveč mir, varnost in zaupanje.

Zuu Bar – prvi dentalni bar v Evropi

V sklopu klinike deluje tudi Zuu Bar, oaza med svetom medicine in vsakdanjika. Pacienti se lahko tukaj sprostijo pred, med ali po posegu, uživajo v zdravih napitkih in mirnem ambientu, daleč od tipičnega zvoka in vonja zobozdravstvenih ordinacij.

Tri desetletja odličnosti in vizije

Dr. Zdenko Trampuš, DDS, pionir hrvaške implantologije, je znanje pridobil na Univerzi Kalifornije v Los Angelesu in prvi na svetu uvedel uporabo proteina BMP2 za regeneracijo kosti.

Danes njegovo ime zagotavlja mednarodne standarde implantologije, klinika Ortoimplant DENTAL SPA, ki jo je ustanovil, pa je postala družinska institucija, kjer delujeta tudi njegova žena Ivana in sin, dr. Martin Trampuš.

Skupaj gradijo nekaj, česar se ne vidi na rentgenu – zaupanje.

