V najnovejši epizodi Spotkasta se je Eva Cimbola pogovarjala z legendo slovenske hiphop scene – Klemnom Klemnom, umetnikom, ki s svojo iskrenostjo že desetletja ostaja zvest sebi. Pogovor je razkril nežno, ranljivo, a tudi neizmerno močno stran človeka, ki ga večina pozna po njegovih energičnih rimah in brezkompromisnem humorju.

Klemen se je v pogovoru spomnil svojega otroštva in trenutka, ki je močno zaznamoval njegovo mladost – poškodbe očesa, zaradi katere se je moral že zelo zgodaj soočiti z bolečino, drugačnostjo in sprejemanjem samega sebe. "Bil sem otrok in zgodila se je res nenavadna nesreča, ki pa je razlog, da na poškodovano oko vidim zgolj 12-odstotno."

Kasneje je doživel še hujšo preizkušnjo – poškodbo glave, zaradi katere je pristal v komi, in infarkt, ki mu je dal jasno sporočilo: mora biti manj v glavi in več v srcu.

Otroštvo Klemna Klemna je zaznamovala poškodba očesa, kasneje je več življenjskih preizkušenj doživel tudi zaradi alkohola, poškodbe glave in posledične kome ter zaradi kapi. Foto: Jan Lukanović

Začetki glasbene poti

V pogovoru je razkril tudi, kako se je rodila njegova ljubezen do glasbe in kako je v mladih letih spoznal sina Nece Falk – ne da bi takrat sploh vedel, da sta njegova starša znana glasbenika. "Dolgo časa nisem imel pojma, da je Simon Stojko Falk njun sin. Šele potem kasneje sem to dojel in seveda sem bil tudi jaz ljubitelj Mačka Murija," se je nasmehnil.

To srečanje pa je bilo eno tistih, ki so mu kasneje odprla vrata v svet glasbe, ustvarjalnosti in nastopanja. Ob tem se spominja, da mu je na njegovi poti pomagal tudi Jure Košir. Čeprav prihajata iz povsem različnih svetov, sta Klemen Klemen in Jure Košir v 90. letih ustvarila enega najzanimivejših zavezništev v slovenski glasbeni zgodovini.

Ob 50. rojstnem dnevu in 25-letnici izida albuma Trnow stajl pripravlja veliki koncert, krize srednjih let pa ne čuti. "Za zdaj se kar dobro počutim v svoji koži," pravi. Foto: Jan Lukanović

Košir, nekdanji smučarski as, je postal nekakšen mecen slovenskega hiphopa – prepoznal je Klemenov talent, ga povabil v studio ter mu pomagal pri prvih snemanjih in pri izdaji legendarnega albuma Trnow stajl. Prav v tem obdobju je Klemen sodeloval tudi s Koširjevim projektom Pasji kartel, ki velja za enega prvih poskusov hiphop glasbe na Slovenskem. Kar se je začelo kot srečanje športnika in raperja, se je razvilo v pristno prijateljstvo in simbolno povezavo dveh svetov – poguma na snegu in poguma na odru.

O odnosu do alkohola in življenjskih naukih

Klemen ni skrival, da je imel v preteklosti zapleten odnos do alkohola, a danes o tem govori z zrelostjo in razumevanjem. "Vsaka stvar ima svojo mero – jaz sem jo moral najprej izgubiti, da sem jo našel,” je dejal in dodal, da zdaj uživa v mirnejšem ritmu, ki mu omogoča več ustvarjalnosti in notranjega ravnovesja.

"Verjamem v vesolje, v gospodarja energij," pravi o svojem odnosu do vere. Foto: Jan Lukanović

50 let in veliki koncert

Klemen Klemen bo novembra stopil na oder z velikim dogodkom, ki združuje dve pomembni obletnici: njegovih 50 let in 25 let od izida albuma Trnow stajl. Dogodek bo potekal 14. novembra 2025 v Media Center Ljubljana in bo zaznamovan s številnimi gosti in predskupinami. Na koncertu bo Klemen predstavil stare klasike ter mogoče kakšno presenečenje in zgodbo, ki je že 25 let v njegovem glasbenem katalogu.

Pomen prstana in vera

Ob koncu pogovora je spregovoril tudi o prstanu, ki ga nosi na roki – simbolu prijateljstva, zaupanja in osebne vere. Pojasnil je, zakaj imata s prijateljico enaka prstana in zakaj ga kljub temu, da ni poročen, nosi na levi roki. Je pa tudi razložil, v kaj veruje in zakaj mu to v življenju pomaga. "Verjamem v energijo, v to, da se vse vrača – dobro in slabo. Zato skušam delati dobro, ne zaradi nagrade, ampak ker se mi zdi prav."

"Mogoče pa je čisto vse tako, kot mora biti," meni Klemen Klemen in se ne obremenjuje s preizkušnjami, ki mu jih je naložilo življenje. Foto: Jan Lukanović

Pogovor s Klemnom Klemnom je bil več kot le sprehod skozi glasbeno kariero. Bil je vpogled v človeka, ki je preživel marsikaj, a je ostal iskren, neposreden in poln življenja. Ko praznuje svojih 50 let, se zdi, da se je Klemen znašel tam, kjer si je vedno želel biti – med ljudmi, ki ga razumejo, in v glasbi, ki ostaja njegova resnica.

