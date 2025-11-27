Zaradi hudih podražitev delajo izredne zaloge. Najhujše šele prihaja?

Lenovo, največji svetovni proizvajalec osebnih računalnikov, je zaradi izrednih razmer v proizvodnji polprevodnikov, ki jo s svojo neverjetno lakoto po dodatnih mikročipih vse bolj ogroža umetnointeligenčna industrija, začel kopičiti zaloge pomnilnika in drugih komponent, da bi se v letu 2026 izognil morebitnim težavam z dobavljivostjo. Enako naj bi po neuradnih informacijah storil tudi japonski Sony. Nekateri analitiki, ki zaradi izjemnega povpraševanja po pomnilniku pričakujejo skorajšnje dvige cen širšega spektra potrošniške elektronike, pa uporabnikom medtem svetujejo, naj načrtovane nakupe naprav opravijo, še preden bo prepozno.

V družbi Lenovo so ta teden po navedbah poslovnega medija Bloomberg potrdili načrtovanje zaloge pomnilniških čipov in osnovnih drugih komponent, ki jih vgrajujejo v svoje osebne računalnike.

Lenovov inventar je trenutno tako "izrednega" obsega, saj je za kar okrog 50 odstotkov večji od običajnega, pokriva pa tako rekoč vse segmente Lenovove ponudbe namiznih, prenosnih, miniaturnih in drugih osebnih računalnikov.

Lenovo je največji svetovni proizvajalec osebnih računalnikov. Ob koncu leta 2024 je imel v globalnem merilu več kot 25-odstotni tržni delež. Foto: Shutterstock

Šlo je za ukrep, s katerim se je podjetje poskusilo izogniti negotovosti na trgu polprevodnikov, še posebej pomnilniških modulov, ki jo povzroča eksplozivna rast umetnointeligenčne industrije.

Zakaj se je pomnilnik tako podražil?

Nekateri največji proizvajalci pomnilnika, kot sta južnokorejska Samsung in SK Hynix, so velik del proizvodnih kapacitet namreč namenili pokrivanju potreb razvijalcev umetne inteligence po visokozmogljivih pomnilnikih, zmanjšal pa se je obseg proizvodnje klasičnega pomnilnika (RAM), ki ga običajno najdemo v potrošniški elektroniki.

Primerjava cen na spletni strani PC Part Picker kaže, da je bila povprečna cena za 64 gigabajtov pomnilnika vseh bolj znanih proizvajalcev pomnilnika na začetku leta 2025 okrog 200 dolarjev oziroma 170 evrov, zdaj pa je že okrog 650 dolarjev oziroma 563 evrov. Gre torej za več kot 230-odstotni dvig povprečne cene. Foto: Shutterstock

Posledično so se cene tega pomnilnika začele strmo zviševati. Kot smo že poročali, so se nekateri pomnilniški moduli za vgradnjo v osebne računalnike v zadnjih nekaj mesecih, v določenih primerih celo tednih, zvišali tudi za več sto odstotkov.

Nekateri analitiki so zaradi tega napovedali, da bi lahko že v letu 2026 naprave, kot so pametni telefoni, prenosni računalniki, igralne konzole in druge, kupovali po občutno višjih cenah.

Eden od velikanov tehnološke industrije, ki so že posvarili, da bi se naprave v letu 2026 zaradi razmer na trgu pomnilnika lahko podražile, je bil kitajski proizvajalec pametni telefonov Xiaomi. Foto: Bojan Puhek

Kot so sporočili iz podjetja Lenovo, so se za kopičenje zalog pomnilnika in drugih komponent ter sklepanje dolgoročnih pogodb s proizvajalci med drugim odločili tudi zato, da bi se v letu 2026 izognili morebitnim krčem v dobavni verigi, ki bi jo lahko povzročila nedostopnost ali pa eksponentna rast cen pomnilnika.

Lenovo se sicer zaveda, da bi višje cene pomnilnika lahko pomenile višje cene računalnikov, a v podjetju upajo, da se bodo z ukrepom kopičenja zalog izognili potrebi po tem, da bi višje proizvodne cene prevalili na potrošnike, so še dodali.

Zaloge oziroma zagotovljen dostop do pomnilnika GDDR6, ki ga vgrajuje v igralne konzole PlayStation, naj bi si že pred časom "jasnovidno" zagotovil tudi japonski tehnološki velikan Sony.

Sony je zaloge "preroško" delal že v preteklosti. Japonski tehnološki velikan je v začetku leta, ko je novi ameriški predsednik Donald Trump začel rožljati s trgovinskimi tarifami, v ZDA preventivno ustvaril ogromno zalogo igralnih konzol PlayStation 5, s čimer je tamkajšnje potrošnike zaščitil pred sicer tako rekoč neizogibnim takojšnjim dvigom cen. Foto: Shutterstock

To je razkril znani preizkuševalec strojne opreme z YouTuba z vzdevkom Moore’s Law Is Dead, ki je v preteklosti že pravilno napovedal razvoj dogodkov, povezanih z najbolj priljubljenimi igralnimi konzolami.

"Kupite, kar mislite, preden bo prepozno"

Tehnološki medij Digital Foundry, ki je znan predvsem po analizah računalniške strojne opreme, namenjene igranju videoiger, in igralnih konzol, je v začetku tega tedna medtem opozoril, da bodo cene grafičnih kartic za osebne računalnike prav zaradi astronomske rasti cen pomnilnika morda kmalu eksplodirale.

Bralcem, ki imajo v načrtu nakup grafične kartice, tako svetujejo, naj to storijo čim prej. "Če potrebujete novo grafično kartico, je obdobje popustov, ki ga zaznamuje tako imenovani črni petek, morda vaša zadnja priložnost za ugoden nakup," so opozorili.

Sodobne najbolj zmogljive grafične kartice uporabljajo izredno hiter pomnilnik GDDR7. Foto: Shutterstock

Zapisali so še, da glede na trenutno dogajanje na trgu polprevodnikov pričakujejo, da se bo "cenovni šok", ki ga trenutno doživljajo kupci pomnilnika RAM, v bližnji prihodnosti prenesel tudi na druge segmente trga elektronike, kot so pametni telefoni in igralne konzole.

Eden najvplivnejših ljudi v svetu videoiger: To bo težava še več let

Mnenje glede nore rasti cen pomnilnika RAM je na družbenem omrežju X pristavil tudi Tim Sweeney, ustanovitelj in izvršilni direktor podjetja Epic Games, enega od velikanov industrije videoiger.

Kot je zapisal Sweeney, bodo naraščajoče cene pomnilnika RAM morda še več let negativno vplivale na vse, ki si želijo videoigre igrati v najboljši možni kakovosti, torej na kupce grafičnih kartic višjega cenovnega razreda in zmogljivejših igralnih konzol.

RAM price increases will be a real problem for high-end gaming for several years. Factories are diverting leading edge DRAM capacity to meet AI needs where data centers are bidding far higher than consumer device makers. https://t.co/VgO2OG4oOr — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) November 24, 2025

Glavni razlog za to je po njegovih besedah že omenjeno dejstvo, da proizvajalci pomnilnika zmogljivosti za proizvodnjo najsodobnejšega pomnilnika DRAM preusmerjajo v potrebe umetne inteligence, saj so lastniki podatkovnih centrov, ki so eden od temeljev umetnointeligenčne industrije, pripravljeni plačati bistveno višjo ceno kot proizvajalci potrošniških naprav.