Napoved: delali boste le še tri dni na teden, a vse ne bo rožnato

Več direktorjev in ključnih oseb nekaterih vodilnih svetovnih tehnoloških podjetij napoveduje, da bo razcvet umetne inteligence v številnih panogah omogočil skrajšanje delovnega tedna s petih na štiri ali celo samo tri dni. To bo številnim zaposlenim omogočilo bolj kakovostno življenje, trdijo, a opozarjajo, da bo posledica takšnega prehoda tudi ukinitev določenih delovnih mest, kar pomeni, da bodo nekateri ljudje ostajali brez zaposlitev. Šef Nvidie, najvrednejšega podjetja na svetu, medtem verjame, da bodo ljudje kljub skrajšanemu delovnemu tednu v prihodnje delali še več ko do zdaj.

Eric Yuan, izvršilni direktor ameriškega tehnološkega podjetja Zoom, ki razvija istoimensko aplikacijo za videoklice in videokonference prek spleta, je v nedavnem intervjuju za časnik The New York Times napovedal, da bo z vzponom umetne inteligence tako rekoč vsako podjetje, v katerem bo zaradi narave dela to mogoče, v prihodnosti uvedlo tri- ali štiridnevne delovne tedne.

"Če lahko umetna inteligenca izboljša naša življenja, se začne porajati vprašanje, zakaj bi potem morali delati pet dni na teden," se je v intervjuju spraševal Yuan.

Eric Yuan, izvršilni direktor podjetja Zoom Foto: Guliverimage

Nekateri bodo bolj srečni, nekateri pa bodo ostali brez službe

Priznal je sicer, da bodo tovrstni tektonski premiki v kulturi dela, če se bodo seveda zgodili, pomenili tudi sprejemanje težkih odločitev. Po njegovih besedah bodo nekatera delovna mesta preprosto izginila, a se bo odprl tudi trg za druga.

"Za nekatera delovna mesta, ki jih zasedajo programerji ali inženirji začetniki, na primer pisanje preproste programske kode, že lahko uporabimo umetno inteligenco oziroma umetnointeligenčne agente, ki lahko to delajo namesto njih. A še vedno bomo potrebovali nekoga, ki jih bo nadziral. Odpirale se bodo nove priložnosti za zaposlovanje," je dejal Yuan.

Nekatera podjetja v zadnjem času že eksperimentirajo z uvajanjem štiridnevnih delovnih tednov. Julija letos objavljena študija (vir), ki je zajela skoraj 3.000 zaposlenih v 141 podjetjih v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, Avstraliji, na Irskem in Novi Zelandiji, je ugotovila, da so bili zaposleni z novim sistemom dela zelo zadovoljni, produktivnost pa v veliki večini primerov ni upadla. Kar 90 odstotkov podjetij, ki so sodelovala v raziskavi, je po izteku šestmesečnega preizkusnega obdobja obdržalo štiridnevni delovni teden. Podjetja, ki so bila vključena v raziskavo, zaposlenim tudi niso znižala plač, pa čeprav so delali en dan na teden manj.

Bill Gates: Umetna inteligenca bo ukinila potrebo po človeški delovni sili

Podobnega mnenja je soustanovitelj Microsofta Bill Gates, ki je februarja letos v pogovorni oddaji Jimmyja Fallona napovedal, da bodo predvsem tehnološka in tudi nekatera druga podjetja v prihodnosti število delovnih dni v tednu skrčila na tri ali celo samo dva.

Bill Gates: "Če zadeve pogledamo od daleč, bomo ugotovili, da smisel življenja ni zgolj prihajati na delo." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Umetna inteligenca bo, če se bo napredek v njenem razvoju nadaljeval, v podjetjih ukinila potrebo po človeški delovni sili in pravzaprav po večini drugih stvari, ki so aktualne danes. Če ljudi ne bodo več potrebovali, bodo tisti, ki bodo ostali v podjetjih, delali veliko manj, ne bo jim treba prihajati vsak dan," je napovedal Gates in pripomnil, da smisel življenja ni zgolj prihajati na delo.

Manj delovnih dni, nižje plače?



Uporabniki družbenih omrežij so do tovrstnih izjav tehnoloških milijarderjev sicer pogosto kritični, saj jim očitajo, da v svojih napovedih o skrajšanem delovnem tednu prihodnosti izpuščajo pomembno podrobnost. V zadnji tovrstni razpravi na največjem spletnem forumu Reddit so uporabniki tako opozorili, da Yuan, Gates in drugi ne omenjajo najverjetnejšega dejstva, da bo manj delovnih dni morda pomenilo tudi nižje plače ali pa celo izgubo ugodnosti, kot je plačano zdravstveno zavarovanje.

Delovnih dni bo manj, a delalo se bo več

Jensen Huang, izvršilni direktor ameriškega tehnološkega velikana Nvidia, ki je trenutno tudi najvrednejše podjetje na svetu, stvari vidi nekoliko drugače.

Jensen Huang je na krilih astronomske rasti cene delnice podjetja Nvidia v zadnjih dveh letih postal eden najbogatejših posameznikov na planetu. Foto: Guliverimage

Ko bodo različne industrije posvojile umetno inteligenco oziroma ko bo ta vse bolj vpeta v njihove delovne procese, bo štiridnevni delovni teden po mnenju Huanga marsikje verjetno res postal realnost, je avgusta letos poročal medij Fortune.

Opozarja pa, da bodo zaposleni na delovne dneve zelo verjetno delali več kot sicer.

To je pred meseci podrobneje pojasnil za ameriško televizijo CNN. Po njegovih besedah je zgodovina še vedno pokazala, da napredek v tehnologiji ni prinesel zgolj večje produktivnosti, temveč je poskočilo tudi zaposlovanje. "Razlog za to je, da imamo ogromno idej, zamisli, kako bi lahko zgradili lepšo prihodnost, in če smo bolj produktivni, jih lahko dejansko poskusimo uresničiti," je dejal Huang.