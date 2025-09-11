Albanija je postala prva država na svetu z ministrico, ki je v celoti ustvarjena z umetno inteligenco. Virtualno ministrico so poimenovali Diella, kar v albanščini pomeni sonce, skrbela pa bo za javna naročila in razpise, je po poročanju portala Politico povedal albanski premier Edi Rama.

Rama je poleti dejal, da bi lahko Albanija nekega dne imela digitalnega oz. virtualnega ministra in morda celo premierja, ki ga bo poganjala umetna inteligenca, a le redki so pričakovali, da se bodo njegove napovedi tako hitro uresničile, navaja Politico.

Rama: Razpisi bodo stoodstotno odporni proti korupciji

Na današnji skupščini v Tirani, kjer so odločali, kateri ministri bodo dobili nov mandat, je Rama predstavil virtualno ministrico Diello – edino "nečloveško" članico vlade, ki je ustvarjena z umetno inteligenco.

Ob tem je pojasnil, da bodo odločitve o javnih razpisih zdaj v rokah Dielle in ne več drugih ministrov ali njihovih uradov.

Proces bodo sicer uveljavljali postopoma, vendar bo Albanija s tem po premierjevih besedah postala država, kjer bodo razpisi stoodstotno odporni proti korupciji.

Ima že svojega avatarja

Diella je albanskim državljanom že znana, saj poganja državno platformo e-Albania, ki omogoča digitalni dostop do večine vladnih storitev. Prav tako tudi že ima svojega avatarja – upodobljena je kot mlada ženska, oblečena v tradicionalna albanska oblačila.