OKS in ministrstvo bosta za šport razdelila 65 milijonov

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije se je na 19. redni seji v Ljubljani seznanil z letnim programom športa 2026 v vrednosti 59.123.883 evrov in mu izglasoval pozitivni mnenje. Skupaj s sredstvi pristojnega ministrstva bo športu namenjenih v letu 2026 kar 65 milijonov evrov, 44 za delovanje in 21 za infrastrukturo.

Največji del LPŠ 2026 je spet namenjen vrhunskemu športu, kjer se bo razdelilo dobrih 27 milijonov, športnim objektom dobrih 21 milijonov, športnim prireditvam in promociji skoraj 5,2 milijona, organiziranosti športa 3,3 milijone, ostale postavke pa so manjše.

Generalni sekretar OKS Uroš Mohorič je na seji med drugim v LPŠ 2026 izpostavil povišanje sredstev za panožne športne šole, za oblikovanje nacionalnega kariernega centra in razvoj strokovnih kadrov v športu, velike mednarodne športne prireditve, večji del sredstev pa bo namenjen tudi varnemu športnemu okolju.

Slovenska protidopinška agencija Sloado bo imela za testiranja na voljo 200.000 evrov več. Direktor Sloado Jani Dvoršak pa je ob tem sicer pozdravil povišanje sredstev, a opozoril, da država v vseh letih nikakor ne najde sredstev za zaposlitev ustreznih kadrov, kar je ena največjih težav izvajanja protidopinških programov. "Nam primerljive organizacije v Evropi imajo do 18 zaposlenih, mi imamo tri prekarce in direktorja," je opozoril Dvoršak.

Direktor sektorja za šport Blaž Perko je predstavil prenovljeni seznam kandidatov za nastop na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina d'Ampezzo 2026. Po novem je na njem zaradi poškodb in neuspeha na kvalifikacijskih tekmovanjih še 43 kandidatov, IO OKS pa ga je potrdil.

Predsednik OKS Franjo Bobinac je predstavil številne aktivnosti doma in v tujini, ki se jih je udeležil v obdobju med obema sejama. Med najbolj odmevnimi je bila obravnava evropskega modela športa v Bruslju, sestanki s predstavniki Evropskih olimpijskih komitejev in predstavniki olimpijskih komitejev Sredozemlja, pa tudi številne domače aktivnosti, med katerimi sta v javnosti izstopali prireditvi Botrstvo v športu in dnevi OKS v Portorožu.

V razpravi pod točko razno sta nekdanji reprezentant in vaterpolski delavec Tadej Peranović ter nekdanji predsednik zveze Boštjan Tušar predstavila zaplet na Vaterpolski zvezi Slovenije, kjer staro in novo vodstvo ne najdeta načina za primopredajo, novemu vodstvu pa v skrajnem primeru grozi celo, da ostane brez sistemskih sredstev, saj gre za obdobje, ko se iztekajo roki za prijavo na razpise.

Novo vodstvo še ni vpisano v Ajpes in se boji zavlačevanja. Za nameček reprezentanco že januarja čaka nastop na evropskem prvenstvu v Beogradu, zato so OKS zaprosili za podporo. Bobinac je izrekel solidarnost in obljubil, da bo pogledal mnenje obeh strani ter se zavzel za srečanje na OKS, kjer bi se našla pozitivna rešitev za šport.