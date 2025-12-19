Drastična poteza najvrednejšega podjetja na svetu? To je znano.

Tehnološki velikan Nvidia, najvrednejše podjetje na svetu, naj bi se pripravljalo na skorajšnje ogromno zmanjšanje proizvodnje grafičnih kartic za osebne računalnike. Razlog za to je kriza s podražitvami in posledičnim primanjkljajem pomnilnika na svetovnem trgu, ki ga povzročajo na videz neskončne potrebe umetnointeligenčnih podjetij po visokozmogljivih čipih.

Nvidia bo proizvodnjo grafičnih kartic linije GeForce RTX 50, natančneje grafičnih čipov Blackwell, ki so njihovo srce, v začetku leta 2026 zmanjšala za od 30 do kar 40 odstotkov, trdijo na kitajskem spletnem portalu BoBantang, ki so ga kasneje povzeli tudi drugi znani tehnološki mediji.

So največji, a niso imuni proti dogajanju na trgu

Tudi Nvidia, s 3,55 bilijona evrov vredno tržno kapitalizacijo trenutno najvrednejše podjetje na svetu, namreč naj ne bi bila imuna proti podražitvam pomnilnika RAM, ki so jih povzročile velike potrebe umetnointeligenčne industrije po čipih in posledično preusmerjanje proizvodnih kapacitet velikih proizvajalcev pomnilnikov.

Novica o morebitni skorajšnji drastični potezi Nvidie prihaja po več odmevnih vesteh o posledicah podražitev pomnilnika. Podjetje Micron je, na primer, ukinilo dolgoletno znamko pomnilnika Micron, Samsung bo morda kmalu oznanil zaustavitev proizvodnje diskov tipa SATA SSD, Dell pa naj bi računalnike podražil tudi do 30 odstotkov. Foto: Shutterstock

Sprememba bo domnevno zadevala predvsem priljubljene grafične kartice srednjega razreda, kot sta GeForce RTX 5070 Ti in RTX 5060 Ti 16GB GDDR6, ker imajo bistveno več pomnilnika od nekaterih cenejših kartic, hkrati pa naj ne bi bile tako dobičkonosne kot kartice višjega cenovnega razreda, na primer GeForce RTX 5080.

Višje cene, manj prodaje

Za domnevno potezo Nvidie – ali navedbe držijo, bo znano v prvem četrtletju leta 2026 – po navedbah medija Benchlife sicer obstajata dva osrednja razloga.

Cene pomnilnika DDR so že zdaj izjemno visoke in verjetno je le še vprašanje časa, kdaj bodo te podražitve vplivale tudi na trg grafičnih procesorjev. Proizvajalci bodo v tem primeru zagotovo dajali prednost cenejšim grafičnim karticam z manj pomnilnika ter modelom z višjimi maržami in več pomnilnika. Foto: Shutterstock

Podjetje zaradi razmer na trgu morda preprosto ne more več zagotoviti dovoljšnjih zalog oziroma dobav pomnilnika GDDR7, ki ga uporablja linija RTX 50, da bi grafične kartice znamke GeForce na police trgovin še lahko prihajale z enakim tempom kot do zdaj.

Druga razlaga je, da Nvidia zaradi rastočih cen pomnilnika, ki bodo za sabo skoraj zagotovo povlekle še velik del trga potrošniške elektronike, v letu 2026 pričakuje bistveno zmanjšano prodajo grafičnih kartic v svetovnem merilu.

