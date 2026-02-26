Proizvajalec čipov za umetno inteligenco Nvidia je v svojem četrtem poslovnem četrtletju, ki se je končalo 25. januarja, prihodke v primerjavi s četrtletjem pred letom dni povečal za 73 odstotkov na 68,1 milijarde dolarjev. Čisti dobiček je poskočil za 94 odstotkov na skoraj 43 milijard dolarjev.

Nvidia je v celotnem poslovnem letu ustvarila 215,9 milijarde dolarjev prihodkov, kar je 65 odstotkov več kot leto prej. Prihodki od podatkovnih centrov so narasli za 68 odstotkov na 193,7 milijarde dolarjev.

Delnice v letu dni dražje za polovico

Poslovni rezultati podjetja, ki proizvaja ključne čipe za razvoj programske opreme umetne inteligence, so razblinili skrbi vlagateljev o nastajanju balona na tem področju, ki je napihnil tudi druge tehnološke delnice.

Delnice Nvidie so se do konca rednega dela borznega trgovanja v sredo podražile za 1,44 odstotka, v podaljšanem po objavi poslovnih rezultatov pa še za 0,15 odstotka na 195,92 dolarja za delnico. Delnice Nvidie so se v letu dni podražile za več kot 50 odstotkov.

Podjetje s sedežem v Santa Clairi v Kaliforniji, ki ga je leta 1993 ustanovil Jensen Huang, ima tržno kapitalizacijo več kot 4.700 milijard dolarjev, kar ga uvršča med najvrednejša javna podjetja na svetu.

Jensen Huang Foto: Reuters

Skupni kapitalski izdatki štirih glavnih razvijalcev umetne inteligence – Googla, Amazona, Mete in Microsofta – bi lahko letos dosegli 700 milijard dolarjev in velik del tega denarja gre v Nvidio, ki ostaja prevladujoči dobavitelj čipov in tehnologije za umetno inteligenco.

Oddelek za podatkovne centre, ki prodaja visoko zmogljive čipe za usposabljanje in izvajanje modelov umetne inteligence, je bil ponovno gonilo rasti. Prihodki iz tega segmenta so v četrtletju dosegli rekordnih 62,3 milijarde dolarjev, kar je 75 odstotkov več kot leto prej in 22 odstotkov več kot v prejšnjem četrtletju.

Podjetje je navedlo, da ne predvideva nobenih prihodkov iz računalniških storitev podatkovnih centrov iz Kitajske, s čimer priznava trajni vpliv ameriških izvoznih omejitev na svojo sposobnost prodaje naprednih čipov drugi največji gospodarski sili na svetu.