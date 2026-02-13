Slovensko podjetje Seascape je na navtičnem sejmu v Düsseldorfu doseglo enega največjih mejnikov. Njihova najnovejša jadrnica Beneteau First 30 je osvojila naziv evropske jadrnice leta 2026 v kategoriji Performance Cruiser. Med močno svetovno konkurenco je prepričala z združitvijo inovativnega oblikovanja, vrhunske tehnologije in pristne jadralne izkušnje. Izjemen mednarodni odziv je sprožil tudi val povpraševanja, v dobrem letu so prodali že 130 jadrnic v 17 državah po svetu.

Slovensko podjetje Seascape je v svetovni navtični industriji že več kot desetletje poznano po prodornih idejah in jadrnicah, ki navdušujejo tako izkušene tekmovalce kot nove ljubitelje jadranja. Leto 2026 pa bo v zgodovini podjetja zapisano še posebej visoko. Njihova najnovejša jadrnica, Beneteau First 30, je na največjem navtičnem sejmu na svetu v nemškem Düsseldorfu prejela prestižno nagrado Evropska jadrnica leta v kategoriji Performance Cruiser – priznanje, ki ga v svetu jadranja pogosto primerjajo z oskarjem.

Tokratna zmaga je še posebej pomembna, saj je prišla v letu močne konkurence med modeli, kot so XR 41, Dragonfly 36 in JPK 10.50, ki jih navtična javnost uvršča med najbolj dovršene projekte velikih svetovnih proizvajalcev.

Nagrado "European Yacht of the Year 2026" v "Performance Cruiser" kategoriji je jadrnica Beneteau First 30 prejela s strani strokovne žirije, ki jo sestavljajo uredniki dvanajstih vodilnih evropskih jadralnih revij. Foto: Seascape Pri Seascapu zmago razumejo kot odsev skupnega dela in jasnega cilja. Direktor podjetja Andraž Mihelin ob prejetju nagrade ne govori toliko o tehničnih specifikacijah ali tržnih strategijah, temveč bolj o ljudeh. "Jadrnica je eden najbolj iskrenih odrazov ekipe, ki jo je ustvarila," pravi.

"Veseli in ponosni smo, da v času, ko v navtični industriji podjetja zapirajo svoja vrata in odpuščajo delavce, pri nas rastemo in zaposlujemo," pravi Andraž Mihelin, direktor podjetja Seascape. Foto: Seascape Mihelin v nekaj stavkih povzame filozofijo, ki Seascape že od začetkov ločuje od konkurence. Poudarja, da je tehnološka dovršenost vedno rezultat sodelovanja, znanja in medsebojnega zaupanja. First 30 je nastajal v duhu start-up ustvarjalnosti, nato pa je prešel v strogo fazo optimizacije proizvodnje, značilno za velika industrijska okolja. Zmagovalna kombinacija obeh svetov – svobode in discipline – je ustvarila jadrnico, ki najširšemu krogu kupcev ponuja nekaj, kar je v sodobni in vedno bolj komercialni navtiki skoraj izginilo; občutek pristnega in vznemirljivega jadranja. "Namen Firsta 30 je, da jadranje spet naredi zanimivo in dosegljivo kar najširšemu krogu ljudi, ki v življenju iščejo globlje odnose z naravo in ljudmi okoli sebe. Glede na odziv javnosti pa smo ta cilj že dosegli," je prepričan Mihelin.

Poleg evropske jadrnice leta osvojila še pet prestižnih nagrad

Da je First 30 res izjemno premišljen projekt, potrjuje niz mednarodnih nagrad, ki so jadrnici sledile še pred evropsko lovoriko. Francoski Voile Magazine jo je razglasil za jadrnico leta med vsemi novimi plovili, predstavljenimi leta 2025 v Franciji, največja ameriška navtična revija Sail Magazine pa jo je izpostavila kot eno najboljših jadrnic ameriškega trga v lanskem letu. Britanski jadralci – edini, ki glasujejo neposredno, brez posredovanja žirije – so jo izbrali za najboljšo jadrnico leta, azijski trg jo je sprejel kot najbolj prepričljivo barko pod 20 metri dolžine, norveški navtični mediji pa so jo postavili na prvo mesto nacionalnega izbora. Ko jadrnica prepriča strokovnjake na štirih celinah, je jasno, da gre za zgodbo z globalnim odmevom.

Vsako barko gradi več kot sto zaposlenih

V ozadju First 30 stoji pisana, a uigrana ekipa strokovnjakov. Slovenski oblikovalski studio Sito, ki s Seascape sodeluje že pri tretji jadrnici z osvojenim nazivom evropske jadrnice leta, je ustvaril notranjost in zunanjo estetiko 9,35-metrske jadrnice. Ta sledi modernim oblikovalskim smernicam, a ostaja zavezana uporabnosti.

Francoski navtični arhitekt Samuel Manuard, znan po zmagovitih regatnih jadrnicah, je prispeval svoje neprecenljivo znanje o hidrodinamiki. Italijan Lorenzo Argento pa je projekt oplemenitil z občutkom, ki ga imajo le oblikovalci z izkušnjami pri superjadrnicah, a s srcem, ki pripada športnemu jadranju.

V proizvodni hali v Podpeči pri Ljubljani pa je za vsak First 30 vsak dan skrbelo več kot sto parov rok: od laminatorjev do inženirjev, od kontrole kakovosti do montažerjev, vsi predani ideji, da mora biti vsaka barka popolna. V podjetju je sicer 130 zaposlenih.

Povpraševanje preseglo pričakovanja

Prestižne nagrade Seascapu niso prinesle le prepoznavnosti, temveč tudi velik pritisk na proizvodnjo. Povpraševanje po novi jadrnici First 30 je namreč preseglo pričakovanja. Podjetje je v dobrem letu prodalo že 130 jadrnic v 17 državah po svetu, prvih 50 so jih lani že dostavili kupcem. Proizvodnja je morala svoje procese usmeriti v povsem novo smer. Zaposleni so spremenili način dela, razširili so proizvodne linije in ustvarili ritem, v katerem vsake tri dni proizvodnjo zapusti nova jadrnica. V času, ko svetovna navtična industrija beleži zapiranja obratov in odpuščanja, v Podpeči rastejo in zaposlujejo. Ta paradoks je morda eden najbolj oprijemljivih dokazov, koliko pomeni dobro zasnovan in dobro izveden izdelek, ki resnično zadene potrebe trga.

Seascape se danes lahko ozre nazaj in vidi dolgo, konsistentno zgodbo uspehov. Letošnji naziv Evropska jadrnica leta je že četrti. Pred njo so si laskav naslov zaslužile tudi jadrnice First 18 SE, First 24 SE in First 36. Od ustanovitve leta 2008 je Seascape izdelal in na vse svetovne trge prodal že 1.800 jadrnic.

Značilna, čista in udobna notranjost First 30 ustvari prostorno namestitev za štiri jadralce v dveh kabinah. Foto: Seascape Seascape od leta 2018 tesno sodeluje s francoskim Beneteau Group, največjim in najstarejšim svetovnim navtičnim podjetjem. Danes v Podpeči izdelujejo šest različnih modelov pod blagovnima znamkama Beneteau First in First SE (Seascape Edition).