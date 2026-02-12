Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ecolab v Mariboru zapira proizvodnjo, brez dela ostaja 56 zaposlenih

Ecolab Maribor | Razlog za zaprtje proizvodnje v Mariboru naj bi bili gospodarski pritiski. | Foto Google maps

Razlog za zaprtje proizvodnje v Mariboru naj bi bili gospodarski pritiski.

Foto: Google maps

Kemično podjetje v ameriški lasti Ecolab zapira proizvodnje obrate svoje podružnice v Mariboru, kjer so proizvajali čistila za industrijsko čiščenje. Brez dela bo ostalo 56 zaposlenih, poročajo mediji. Zaposlitev bo medtem ohranilo 38 ljudi, saj naj bi v Sloveniji ostal prodajni oddelek podjetja.

Da zapirajo proizvodnjo v Mariboru, so v podjetju ta teden potrdili za spletni medij Bloomberg Adria. Ob tem so pojasnili, da bodo proizvodnjo nadomestili na drugih lokacijah po Evropi.

Gospodarski pritiski

Razlog za zaprtje proizvodnje v Mariboru naj bi bili gospodarski pritiski, je danes poročal Radio Slovenija. Zaradi tega bo v slovenski podružnici Ecolaba brez dela ostalo 56 delavcev, glavnina odpuščanj pa naj bi bila aprila. Zaposlenim bodo ponudili prezaposlitve, pomoč pri iskanju službe ter poleg redne tudi dodatno odpravnino.

Direktor mariborskega zavoda za zaposlovanje Bernard Memon je za Radio Slovenija zagotovil, da bodo pri njih storili vse, da bodo delavcem čim prej našli novo zaposlitev.

Po neuradnih informacijah radia Ecolab ni edino podjetje, ki bo v Mariboru v kratkem ukinilo oziroma skrčilo proizvodnjo. Predsednik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec je opozoril, da gre za posledice obremenjevanja stroška dela v zadnjih letih.

