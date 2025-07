Mračno priznanje šefa tehnološkega velikana: "Prepozno je"

Ameriška tehnološka družba Intel, nekdaj absolutno ime številka ena v svetu računalniških procesorjev, po besedah novega izvršilnega direktorja Lip-Bu Tana, ki so izza zaprtih vrat ušle v javnost, ni več niti eno od desetih največjih podjetij v industriji polprevodnikov. Tan prav tako meni, da je Intel zamudil dirko razvoja umetne inteligence in da je prepozno, da bi še lovil priključek.

Direktor: Svet se je spremenil in to je slabo za Intel

Lip-Bu Tan, ki je položaj izvršilnega direktorja korporacije Intel prevzel marca letos, med nedavnim nagovorom zaposlenim za zaprtimi vrati, ki ga je nekdo nato posredoval lokalnemu ameriškemu mediju The Oregonian, ni okolišil glede situacije, v kateri se je znašel nekdanji titan polprevodniške industrije.

"Pred dvajsetimi, tridesetimi leti smo bili resnično številka ena. A svet se je spremenil. Zdaj nismo več niti med prvimi desetimi," je zaposlenim v podjetju svoj pogled na položaj, kje je trenutno Intel, razkril Tan.

Preden se je zavihtel na čelo Intela, je imel Lip-Bu Tan vodilne vloge v več različnih tehnoloških podjetij. Je tudi ustanovitelj sklada tveganega kapitala Walden International. Foto: Reuters

Odpustili bodo kar deset tisoč ljudi

Intel je trenutno sicer sredi enega največjih kadrovskih restrukturiranj v zgodovini podjetja. Junija so namreč oznanili, da bodo število zaposlenih v proizvodnji mikroprocesorjev zmanjšali za približno petino, kar pomeni, da bo brez dela ostalo okrog deset tisoč ljudi.

Kdor je pred petimi leti kupil delnice Intela, danes ne more biti dobre volje

Poznavalci trga sicer že dlje opozarjajo, da v Intelu zvonijo alarmi, saj naj bi podjetje - kot je to priznal tudi novi izvršilni direktor - začelo močno zaostajati za tekmeci.

To se je odražalo tudi v ceni delnice in tržni kapitalizaciji podjetja, ki je danes za kar 60 odstotkov nižja kot pred petimi leti.

Gibanje cene delnice Intela v zadnjih petih letih. Foto: Posnetek zaslona

Intel je zdaj tako vreden kar štiridesetkrat manj kot Nvidia, vodilno podjetje v industriji polprevodnikov in s tržno kapitalizacijo, ki je nedavno kot prvo podjetje v zgodovini presegla kar štiri bilijone dolarjev (3,42 milijarde evrov), tudi najvrednejše podjetje na svetu.

Največji tradicionalni tekmec Intela, kar zadeva proizvodnjo procesorjev za osebne računalnike, podjetje Advanced Micro Devices oziroma krajše AMD, je v zadnjih nekaj letih silovito izkoristil domnevno stopicanje Intela na mestu.

Gibanje tržnih deležev proizvajalcev procesorjev za osebne računalnike od leta 2004 do danes. Foto: Posnetek zaslona / PassMark Software

Če je Intel sredi prejšnjega desetletja izrazito dominiral na trgu osebnih računalnikov - leta 2016, denimo, je imel kar 82-odstoten tržni delež -, je situacija zdaj precej drugačna. AMD je namreč ujel priključek, njegov tržni delež se zdaj giblje že okrog 40 odstotkov, Intelov pa je padel na okrog 60 odstotkov.

Izgubljena je tudi umetnointeligenčna dirka

Novi izvršilni direktor Intela je za zaprtimi vrati priznal tudi, da je umetnointeligenčna dirka, kar zadeva razvoj tehnologije za urjenje umetnointeligenčnih modelov, kjer absolutno prednjači Nvidia, za Intel tako rekoč izgubljena.

"Prepozno je, dominanca Nvidie v sektorju je preprosto prevelika," je po navedbah medija The Oregonian dejal Tan.

Izvršilni direktor Intela največjega tekmeca zdaj vidi predvsem v podjetju Nvidia, velikanu polprevodniške industrije in najvrednejšemu podjetju na svetu. Foto: Shutterstock

Direktor Intela sicer meni, da podjetju še lahko uspe preobrat, in sicer predvsem na trgu umetnointeligenčnih čipov za osebne računalnike, kjer so Intelovi procesorji še naprej zelo kompetentni. Opozoril je, da bo morebitni preobrat sicer bolj maraton kot pa šprint do cilja.

Nejevero nad potjo, ki jo ubira Intel, je izrazil tudi Bill Gates



Tudi soustanovitelj računalniškega velikana Microsoft Bill Gates je v intervjuju za tiskovno agencijo Associated Press februarja letos izrazil nejevero nad potjo, ki jo v zadnjem desetletju ubira proizvajalec mikroprocesorjev Intel, nekdaj veliki zaveznik in ključni partner Microsofta.

"Upam, da si Intel opomore, a za zdaj so zadeve zelo težke," je dejal Gates. Foto: Guliverimage

"Osupel sem nad tem, da je Intel tako rekoč zašel s poti," je Gates izrazil nejevero nad dogajanjem v računalniškem velikanu.



"Gordon Moore, soustanovitelj Intela, je podjetje vedno držal pri vrhu. Zdaj pa zaostajajo v razvoju čipov in proizvodnji čipov, oboje pa zahteva ogromno novega kapitala. Zamudili so revolucijo, ki jo je prinesla umetna inteligenca. Določene stvari, proizvodni standardi, ki so pri njihovih tekmecih, kot sta Nvidia in Qualcomm, preprosti, so v Intelu zelo težki," je za AP dejal Gates.