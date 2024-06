Intel v Kiryat Gatu gradi tovarno, v katero je vložil že deset milijard dolarjev, decembra pa je napovedal, da bo za projekt namenil dodatnih 15 milijard dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Projekt je zdaj ustavil, zakaj se je odločil za to oziroma ali temu botruje dogajanje v Gazi, pa ni pojasnil. "Izrael je še naprej eno od naših ključnih območij za proizvodnjo ter raziskave in razvoj. Regiji ostajamo polno zavezani," je vse, kar so povedali v podjetju. "Vodenje obsežnih projektov, zlasti v naši industriji, pogosto vključuje prilagajanje spreminjajočim se časovnicam," so dodali.

V Izraelu prisotni že 50 let

Med državami, v katerih ima Intel svoje obrate, je Izrael na tretjem mestu, takoj za ZDA in Irsko, je razvidno iz njegovega poslovnega poročila. Podjetje je tam prisotno že 50 let, odkar je v tretjem največjem mestu v državi Haifa odprlo raziskovalni center.

V preteklem desetletju je podjetje postalo vodilni zaposlovalec v izraelskem tehnološkem sektorju. Leta 2017 je za 15,3 milijarde dolarjev prevzelo tudi nadzorni delež v izraelskem zagonskem podjetju Mobileye, ki razvija napredne tehnološke rešitve za avtomobilski sektor.