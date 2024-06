V Petrolu so pri 1800 zaposlenih ugotovili napake pri obračunavanju plač, poročajo Finance. Koliko časa so plače napačno obračunavali in kolikšen bo skupni strošek povračil zaposlenim, v podjetju niso razkrili. Podobne nevšečnosti so se v zadnjem času dogajale že v Leku in Pivovarni Laško.

Finance so za napačen obračun plač v eni največjih slovenskih gospodarskih družb izvedele na podlagi pričevanja enega od njihovih bralcev, ki bo kot nekdanji Petrolov zaposleni dobil povrnjenih nekaj več kot tri tisoč evrov nepravilno obračunanih plač. Te naj bi mu napačno izračunavali nekaj manj kot pet let. Za napako je izvedel po naključju, obvestili so ga nekdanji sodelavci.

V Petrolu so napake za Finance priznali, o podrobnostih pa so skrivnostni.

"V okviru nadzornih pregledov obračuna plač smo ugotovili napako pri obračunu, in sicer pri obračunu nadomestil plače v primerih odsotnosti z dela," so v Petrolu zapisali za Finance. Nadomestilo so tako izračunavali na podlagi tekočega meseca namesto na podlagi povprečja treh mesecev, obenem pa ni vključevalo vseh zahtevanih delov plače.

Koliko časa so napačno obračunavali plače, niso odgovorili

V Petrolu na vprašanja, koliko časa so napačno obračunavali plače, za Finance niso odgovorili. So pa navedli, da bodo zdaj povrnili oziroma so že povrnili razlike za zadnjih pet let, kot je tudi zakonska obveza. Dogovor o povračilih so sklenili s socialnimi partnerji v podjetju, dodane bodo tudi zamudne obresti.

V Petrolu so za Finance še razkrili, da so napake ugotovili pri 1800 zaposlenih. To je okoli polovica vseh zaposlenih v matični družbi skupine in na Petrolovih bencinskih servisih v Sloveniji.

V energetski družbi prav tako niso razkrili, kakšen je skupni strošek povračil. "Zneski poračunov so bili pri posameznikih zelo različni, višina pa je poslovna skrivnost," so navedli.

Narobe plače obračunavali v Pivovarni Laško Union in Leku

Pred kratkim se je v javnost razvedelo, da so dodatke k plači in nadomestila plače pet let narobe obračunavali v Pivovarni Laško Union, ki je od leta 2016 v lasti nizozemskega Heinekena. Družba je zato sredi aprila tistim, ki so prejemali premalo, po pisanju Svet24 izplačala 1,4 milijona evrov. Števila zaposlenih, ki so prejeli povračila, niso razkrili.

Napačno so plače že pred tem obračunavali tudi v Leku, kjer pred dvema letoma številk prav tako niso predstavili javnosti. Glede na poročanje medijev naj bi bilo od leta 2003, ko je Lek prevzel švicarski Novartis, oškodovanih vsaj tri tisoč zaposlenih. Skupna škoda naj bi znašala celo sto milijonov evrov.