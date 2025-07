Koliko več zaslužita predsednica republike in premier? #tabela

Na portalu plač so objavljeni podatki o prvih izplačilih v javnem sektorju po uveljavitvi novega plačnega sistema. Povprečna plača v prvih štirih mesecih letošnjega leta je bila glede na povprečno plačo v lanskem letu višja za 211 evrov in je znašala 2.806 evrov bruto. Mesečna sredstva za plače so se v enem letu zvišala za 53,6 milijona evrov, povzema STA.

Za plače javnih uslužbencev več kot pol milijarde evrov mesečno

Sredstva za plače v javnem sektorju so po podatkih s portala plač aprila znašala 525,3 milijona evrov, kar je nekoliko manj kot decembra, ko so znašala 533,1 milijona evrov, v primerjavi z aprilom lani pa so višja za 53,6 milijona evrov.

Povprečna plača v javnem sektorju v letu 2024 je bila 2.595 evrov, v prvih štirih mesecih letošnjega leta pa je bila povprečna plača višja za od 165 do 235 evrov, v povprečju za 211 evrov.

Gre seveda za posledice plačne reforme v javnem sektorju, ki je začela veljati z novim letom. Zadeva približno 190 tisoč zaposlenih v javnem sektorju.

Kdo zasluži največ?

Kot je razvidno iz spodnje tabele, so na vrhu lestvice še naprej predsednica republike in funkcionarji izvršne oblasti, torej predsednik vlade in ministri. Njihova povprečna plača se je v primerjavi z aprilom lani povišala za sto evrov na 5.723 evrov. Sledijo zdravniki in zobozdravniki s povprečno bruto plačo 5.454 evrov in funkcionarji sodne oblasti s 5.290 evri povprečne bruto plače.

Zatem imajo najvišje povprečne bruto plače "funkcionarji v drugih državnih organih" (5.270 evrov), poslanci pa so kot "funkcionarji zakonodajne oblasti" šele na petem mestu – njihova povprečna plača je znašala 4.983 evrov, kar je 97 evrov več v primerjavi z lanskim aprilom.

Kdo je pridobil največ?

Kot izhaja iz objavljenih podatkov, so se plače v štirimesečnem povprečju v deležu najbolj povečale strokovnim sodelavcem na področju znanosti, in sicer za 19 odstotkov. Visokošolskim učiteljem in sodelavcem so se plače zvišale za skoraj 14 odstotkov, predavateljem in učiteljem višjih, srednjih in osnovnih šol pa za 11 odstotkov. Sledijo funkcionarji v lokalnih skupnostih in policisti s približno devetodstotnim zvišanjem povprečnih plač.

Na drugem koncu lestvice pa so "predsednica republike in funkcionarji izvršne oblasti" ter "funkcionarji zakonodajne oblasti" z 1,8-odstotnim oz. dvoodstotnim povišanjem.

A to so relativni podatki. Seveda je razlika, če se nekomu plača poveča za 20 odstotkov od osnove tisoč evrov ali pa od osnove pet tisoč evrov. Prvi bo imel 200 evrov več, drugi pa kar tisoč.

In na tej lestvici so "zmagovalci" visokošolski učitelji in sodelavci, ki se jim je povprečna bruto plača v primerjavi z lanskim aprilom zvišala za lepih 575 evrov. Sledijo strokovni sodelavci na področju znanosti (+ 434 evrov) in sodni funkcionarji (+ 410) ter zdravniki in zobozdravniki (+ 383 evrov).

Najmanj so v absolutnih zneskih pridobili predsednica, vladni funkcionarji in poslanci (sto evrov bruto), a sledijo tudi "raziskovalci" (+ 146 evrov), vzgojitelji in strokovni delavci v vrtcih (+ 150 evrov) ter inšpektorji in pravosodni policisti (+ 162 evrov).

Čeprav so se torej vzgojiteljicam povprečne plače zvišale za 7,6 odstotka, pa to vseeno ni več od 150 evrov – njihova povprečna bruto plača je z 2.114 evri še vedno precej pod državnim povprečjem. Glede na podatke Statističnega urada (Surs) je namreč povprečna bruto plača v Sloveniji aprila letos znašala 2.521,21 evra, povprečna neto plača pa 1.600,77 evra.