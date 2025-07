DZ je 4. julija s 46 glasovi za in 42 proti sprejel predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov. Soglasno so ga podprli še v SD, pa tudi v opozicijskih SDS in NSi, samostojna poslanca Dejan Kaloh in Mojca Šetinc Pašek ter Tine Novak iz poslanske skupine nepovezanih poslancev. Proti so bili vsi poslanci Svobode.

V Svobodi so nato 11. julija vložili predlog za razveljavitev sklepa o razpisu tega referenduma, saj je referendumsko vprašanje nejasno in zavajajoče, je po srečanju s predsedniki parlamentarnih strank pojasnil premier Robert Golob.

"Moramo biti odgovorni in državotvorni"

Enako je na današnjem kolegiju predsednice DZ dejala vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič. "Moramo biti odgovorni in državotvorni," je pozvala. "Sklep je bil izglasovan, pri čemer se ni ravnalo državotvorno," je bila kritična. Tudi ustavni pravniki so po njenih besedah ocenili, da je referendumsko vprašanje nejasno in zavajajoče. Volivke in volivce bi namreč povprašali, ali so za to, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti leta 2030 dosegli tri odstotke BDP letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov.

"Karkoli bi bilo izglasovano, odločevalci ne bi vedeli, ali so volivci za več ali za manj kot tri odstotke bruto domačega proizvoda letno," je opomnila.

Eva Irgl iz poslanske skupine nepovezanih poslancev je povedala, da v tej poslanski skupini podpirajo sklic izredne seje.

Po drugi strani je Tatjana Greif iz Levice opomnila, da je DZ sprejel odločitev o razpisu referenduma, zdaj pa naj bi "to legitimno odločitev izničili". To se ji je zdelo s stališča demokratičnih normativov zelo vprašljivo.