13.00 Witkoff se je v Moskvi sestal s Putinom

Predsednik ZDA Donald Trump je v torek potrdil, da je za danes predvideno srečanje z rusko stranjo, po katerem namerava sprejeti odločitve o morebitnih ukrepih proti Moskvi. Še pred srečanjem med Witkoffom in Putinom pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski znova pozval Washington, naj okrepi pritisk na Moskvo in jo prepriča v prekinitev ognja.

Trump si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu to za zdaj ne uspeva. Putinu je tudi postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami in obsežnimi sankcijami proti Rusiji. Ta rok je pozneje še skrajšal. Potekel bo v petek.

Putin verjetno ne bo podlegel pritisku Trumpa s sankcijami in bo še naprej vztrajal pri cilju, da v celoti prevzame nadzor nad štirimi ukrajinskimi regijami na vzhodu in jugu države, so za tiskovno agencijo Reuters povedali viri blizu Kremlja. Rusija pa je v zadnjih mesecih kljub prizadevanjem Trumpa in treh krogih pogovorov z Ukrajino v Istanbulu tudi okrepila napade na Ukrajino.

6.20 Trump potrdil nadaljevanje pogovorov z Rusijo

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek potrdil nadaljevanje pogovorov z Rusijo. Kot je dejal novinarjem, je za danes predvideno srečanje z rusko stranjo, po katerem bo sprejel odločitve o morebitnih ukrepih proti Moskvi in carinah za ruske trgovinske partnerje, poročajo dopisniki iz Bele hiše.

"Jutri imamo sestanek z Rusijo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Takrat bomo sprejeli odločitev," je dejal Trump, ki je potrdil srečanje z rusko stranjo. Potekalo bo le nekaj dni pred iztekom desetdnevnega roka, ki ga je Trump dal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu za premirje v Ukrajini.

Ameriški predsednik ni navedel podrobnosti. V nedeljo je dejal, da namerava sredi tedna v Rusijo poslati svojega posebnega odposlanca Steva Witkoffa.

Če ne bo premirja, je Trump napovedal visoke carine na uvoz iz držav, ki kupujejo rusko nafto in plin. Med njimi je Indija, ki ji je že v ponedeljek zagrozil z visokimi carinami, ker kupuje nafto, plin in drugo blago v Rusiji.

