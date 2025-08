Odbor za vladni nadzor predstavniškega doma ameriškega kongresa je nekdanjemu predsedniku ZDA Billu Clintonu in njegovi ženi Hillary izdal poziv na zaslišanje o pokojnem Jeffreyju Epsteinu, obtoženem spolnih zlorab mladoletnic, poročajo ameriški mediji. Clinton je v preteklosti letel z Epsteinovim letalom, tako kot zdajšnji predsednik Donald Trump.

Pozive na zaslišanje so dobili tudi številni znani politiki in državni uradniki raznih vlad, potem ko Trumpova volilna baza ne odneha z zahtevami, naj izpolni predvolilno obljubo in objavi vse dosjeje, povezane z Epsteinom, ki je leta 2019 v newyorškem priporu storil samomor.

Kdo vse je sodeloval pri spolnem izkoriščanju mladoletnic

Pripadniki Trumpovega gibanja Maga ne verjamejo, da se je Epstein ubil, in zahtevajo objavo vseh podrobnosti, vključno s seznamom oseb, ki naj bi sodelovale pri spolnem izkoriščanju mladoletnic. Pravosodna ministrica Pam Bondi je februarja zatrdila, da ima seznam na mizi, zdaj trdi, da seznama ni, Trump pa od podpornikov zahteva, naj na vse skupaj pozabijo.

Predsednik odbora za vladni nadzor James Comer je Clintona obtožil, da je dobil masažo ene od Epsteinovih žrtev, da je letel z njegovim letalom in da naj bi pritiskal na medije, da ne objavijo obtožb o Epsteinu.

Odbor namerava zaslišati tudi nekdanjo Epsteinovo sodelavko Ghislaine Maxwell, ki prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah mladoletnic. Pred kratkim so jo kmalu po pogovoru s Trumpovim zasebnim odvetnikom in namestnikom pravosodne ministrice iz floridskega zapora preselili v teksaški zapor z minimalnim varnostnim režimom.