Urad posebnega svetovalca (OSC) je v soboto za televizijo ABC potrdil, da preiskuje Smitha zaradi obtožb, da sta bili njegovi preiskavi Trumpa zaradi spodkopavanja izida predsedniških volitev 2020 in odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše politično motivirani.

Preiskavo je uradno zahteval republikanski senator Tom Cotton, ki trdi, da je Smith s preiskavami Trumpa pomagal prejšnji demokratski vladi. Trump sicer že vse od lanske kampanje grozi z maščevanjem političnim nasprotnikom in tistim, ki so preiskovali njega in njegove privržence, ki so napadli zvezni kongres.

Urad, ki preiskuje Smitha, kot vršilec dolžnosti vodi Trumpov trgovinski predstavnik Jamieson Greer, saj je Trump prejšnjega šefa Hamptona Dellingera odpustil.

Smitha je v skladu s svojimi pooblastili na položaj vodje preiskav proti Trumpu leta 2022 imenoval nekdanji pravosodni minister ZDA Merrick Garland.

Za zdaj ni jasno, kako naj bi Smith kršil zvezno zakonodajo

Smith je obtožnici vložil na zveznem sodišču v Washingtonu in na Floridi, nato pa ju po Trumpovi zmagi na lanskih predsedniških volitvah zavrgel zaradi odločitve vrhovnega sodišča ZDA, ki predsednika ZDA ščiti pred kazenskim pregonom za vse, kar naj bi sodilo med njegove uradne dolžnosti.

Urad, ki preiskuje Smitha, nima kazenskih pooblastil, lahko pa izreka denarne kazni in druge sankcije. Za zdaj ni jasno, kako naj bi Smith kršil zvezno zakonodajo, ki nekaterim javnim uslužbencem prepoveduje politično dejavnost.