Ameriški predsednik Donald Trump je v petek zaradi slabega poročila o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti odpustil direktorico statističnega oddelka ministrstva za delo ZDA Eriko McEntarfer. Ocenil je, da je bilo poročilo prirejeno, da očrni njega in republikance, poroča televizija ABC.

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social po objavi poročila o zaposlovanju, ki je pokazalo na ohlajanje trga delovne sile, zapisal, da je svoji ekipi naročil, da nemudoma odpusti "nameščenko Joeja Bidna in jo nadomesti z nekom, ki je veliko bolj sposoben".

Obtožbe brez dokazov

Po mnenju ameriškega predsednika je poročilo namerno, iz političnih razlogov prikazalo slabe podatke, pri čemer pa tudi tokrat ni podal nobenega dokaza za svoje trditve.

Napad na Powlla in dvomi o statistiki

Zapletel se je celo v nelogično nasprotje, ko je zjutraj najprej zaradi slabega položaja napadel predsednika centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla, ker naj bi z zavračanjem nižanja obrestnih mer škodoval zaposlovanju.

Z odpustitvijo McEntarfer je potem posredno priznal, da uradni statistiki lastne vlade ne verjame. Meni, da s trgom delovne sile, na katerega se sklicuje Powell, ko trdi, da se z nižanjem obresti ne mudi, ni nič narobe, ampak je težava v statistiki.

Gospodarstveniki že dlje časa dvomijo o podatkih

Trumpova obtožba sledi dvomom ameriških gospodarstvenikov o uradni statistiki o inflaciji. Ta temelji na dejstvu, da je Trump odpustil številne strokovnjake iz vlade in statistika ni več tako zanesljiva kot prej.

Kritika tudi iz Trumpovega tabora

Trumpovo odločitev so kritizirali celo njegovi nameščenci v ministrstvu za delo, kot je William Beach. Ta je sporočil, da je odpustitev McEbtarfer povsem neutemeljena in spodkopava verodostojnost uradne zvezne statistike, ki je temelj inteligentnih odločitev podjetij, družin in politikov.

Skrb vzbujajoči podatki o zaposlovanju

Petkovo poročilo ministrstva za delo je pokazalo, da so v ZDA julija ustvarili le 73 tisoč neto novih delovnih mest, stopnja brezposelnosti pa se je povečala s 4,1 na 4,2 odstotka letno. Še bolj presunljivo pa je bilo poročilo, da se je zaposlovanje v prejšnjih dveh mesecih povečalo za veliko manj, kot je ministrstvo poročalo najprej.

Trump dobil priložnost za vpliv na Fed

Ob poraznem poročilu o zaposlovanju v juliju pa je Trumpa v petek razveselila novica, da je članica odbora guvernerjev centralne banke Federal Reserve Adriana Kugler napovedala svoj odstop. To se bo zgodilo prihodnji teden, Trump pa bo lahko na njen položaj imenoval nekoga, ki si bo prizadeval za znižanje obrestnih mer, poroča ABC.

Trumpovi pritiski na centralno banko

Trump od prevzema položaja v januarju pritiska na Powlla, naj zniža ključno obrestno mero, kar je sicer odločitev celotnega 12-članskega odbora Feda. V sredo sta dva Trumpova zaveznika v odboru glasovala proti odločitvi za ohranitev ključne obrestne mere na trenutnem razmerju od 4,25 do 4,50 odstotka.

Še brez večine za znižanje obresti

Preostali so se strinjali s Powllom, da Trumpove carine predstavljajo veliko neznanko in bo treba počakati na njihove posledice. Z odstopom Kugler, ki jo je leta 2023 na položaj imenoval Biden, bo Trump dobil glas več za znižanje obresti, kar pa še vedno ne bo dovolj.