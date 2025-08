Veljati bodo začele nove ameriške uvozne carine

Trump, z argumentom, da je bila dozdajšnja ureditev izrazito nepravična do ZDA, vodi protekcionistično in nepredvidljivo trgovinsko politiko.

Aprila je najprej naznanil taki imenovane vzajemne carine na uvoz iz vsega sveta. Za večino držav je določil desetodstotne stopnje, za nekatere najpomembnejše partnerje, tudi EU, pa precej višje. Vendar pa je uvedbo nato najprej odložil do 9. julija, nato pa do 1. avgusta.

Napovedal je, da bo v 90 dneh sklenil 90 sporazumov, do zdaj pa jih je sklenil z Vietnamom, Indonezijo, Filipini, Veliko Britanijo, Japonsko ter v zadnjih dneh še z EU in Južno Korejo.

Precej je še negotovosti

Po teh sporazumih splošne carinske stopnje za uvoz blaga znašajo od 10 do 20 odstotkov, dogovori pa vsebujejo tudi nekatera druga določila, na primer o investicijah, necarinskih ovirah in vrednosti nakupov ameriškega blaga, ki naj bi jih opravili trgovinski partnerji. Za ta določila sicer ni gotovo, kako in do kakšne mere se bodo izvajala.

Med zadnjimi je bil dosežen okvirni dogovor med EU in ZDA. Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta ga potrdila pretekli konec tedna. Med drugim vključuje uvedbo 15-odstotnih carin na uvoz večine blaga iz EU v ZDA, predstavljal pa naj bi okvir za podrobnejši sporazum. EU naj bi ob tem v ZDA vložila dodatnih 600 milijard dolarjev in od ZDA kupila za 750 milijard dolarjev energentov.

Vendar pa pogajalci EU in ZDA še vedno usklajujejo skupno izjavo, ki bo temelj za nadaljnja pogajanja. V Bruslju verjamejo, da se bodo, tudi če te izjave še ne bo, v ZDA držali dogovora o 15-odstotnih carinskih stopnjah.

Zaplet s Kitajsko

Najtrši oreh za ZDA pa je Kitajska. Pogajanja med stranema še niso končana. Državi sta spomladi sicer vzajemno močno zvišali carine, nato pa sta se dogovorili za 90-dnevno obdobje, v katerem veljajo precej nižje stopnje. Sporazum se izteče 12. avgusta, obe strani naj bi se zavzemali za njegovo podaljšanje.

Za preostale države je medtem Trump carinske stopnje določil kar sam, večinoma v posebnih pismih. Za Indijo je npr. določil 25-odstotno stopnjo, za večino brazilskega blaga pa 50-odstotno.