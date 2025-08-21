Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Četrtek,
21. 8. 2025,
13.39

Indija testirala raketo, ki lahko doseže Kitajsko #video

Indija je sporočila, da je uspešno preizkusila balistično raketo srednjega dosega, ki lahko nosi jedrsko bojno glavo in doseže katerikoli del Kitajske, poroča The Guardian. Raketo z imenom Agni-5 so izstrelili iz vzhodnoindijske zvezne države Odisha.

Agni-5 je del širšega programa za razvoj balističnih raket kratkega in srednjega dosega, katerega cilj je okrepiti obrambni položaj države pred regionalnimi tekmeci, predvsem Kitajsko in Pakistanom.

Odnosi med Indijo in Kitajsko so namreč napeti, saj se obe državi borita za vpliv v Južni Aziji. Odnosi so se drastično poslabšali leta 2020 po smrtonosnem spopadu v dolini Galwan, kjer je življenje na strani Indije izgubilo 20 vojakov, Kitajska pa je poročala o štirih smrtnih žrtvah. Po nekaterih ocenah je bilo žrtev še več. 

Modi na obisk na Kitajsko

Kljub napetostim si New Delhi in Peking prizadevata popraviti odnose, oktobra lani sta se indijski premier Narendra Modi in kitajski predsednik Ši Džinping srečala prvič po petih letih. Modi naj bi ta mesec obiskal Kitajsko, kar bo njegov prvi obisk po letu 2018. Udeležil naj bi se vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje.

Indija je poleg ZDA, Avstralije in Japonske tudi članica varnostnega zavezništva Quad, ki velja za protiutež naraščajočemu vplivu Kitajske v regiji. Poleg Kitajske je Indija v nenehnih napetostih tudi s svojim jedrsko oboroženim sosedom Pakistanom. Državi sta bili maja na robu vojne, potek ko so skrajneži v indijskem Kašmirju ubili 26 ljudi. 

Hkrati so se zaostrili tudi odnosi med Indijo in ZDA. Administracija Donalda Trumpa je najprej zadala ultimat, naj preneha kupovati rusko nafto, in zagrozila, da bo do 27. avgusta podvojila uvozne carine s 25 na 50 odstotkov, če Indija ne bo zamenjala dobavitelja.

