Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
4. 10. 2025,
13.18

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
železniška postaja raketa civilisti napad vojska Rusija Ukrajina

Sobota, 4. 10. 2025, 13.18

18 minut

Vojna v Ukrajini

Zelenski besen: Vedeli so, da napadajo civiliste

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Volodimir Zelenski, Ukrajina | Rusija je navedbah ukrajinskih zračnih sil ponoči izstrelila 109 dronov in tri balistične rakete iskander. Protizračna obramba je prestregla 73 dronov, vojska pa je potrdila napade na 21 različnih lokacijah po državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. | Foto Reuters

Rusija je navedbah ukrajinskih zračnih sil ponoči izstrelila 109 dronov in tri balistične rakete iskander. Protizračna obramba je prestregla 73 dronov, vojska pa je potrdila napade na 21 različnih lokacijah po državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Reuters

V ruskem napadu z droni na železniško postajo na severovzhodu Ukrajine je bilo ponoči ranjenih najmanj 30 ljudi, je danes sporočil predsednik Volodimir Zelenski. V ločenem napadu na severu države je bilo poškodovanih tudi več energetskih objektov. Ukrajina je v napadu z droni medtem poškodovala večjo naftno rafinerijo na zahodu Rusije.

Poudarki dneva: 

13.15 V ruskih napadih na Ukrajino ranjenih najmanj 30 ljudi in poškodovanih več energetskih objektov

13.15 V ruskih napadih na Ukrajino ranjenih najmanj 30 ljudi in poškodovanih več energetskih objektov

Ukrajinski predsednik Zelenski je napad na železniško postajo v kraju Šostka, ki leži približno 50 kilometrov od meje z Rusijo, danes označil za barbarskega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da za zdaj vedo za najmanj 30 ranjenih, med katerimi so potniki in železniški delavci. Objavil je tudi posnetek uničenega vagona, zajetega v ogenj, z zvito kovino in razbitimi okni. "Rusi niso mogli ne vedeti, da napadajo civiliste," je dodal.

Ločen val nočnih napadov ruske vojske je v soboto prekinil tudi dobavo električne energije okoli 50.000 gospodinjstvom v severni ukrajinski regiji Černigiv.

Od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 Rusija sistematično napada Ukrajino z droni in raketami. Čeprav Moskva trdi, da so tarče le vojaški objekti, so žrtve pogosto civilisti.

Ukrajina medtem vse pogosteje z droni napada rusko zaledje, zlasti naftno industrijo.

Ruska vojska je danes sporočila, da je ponoči sestrelila 117 ukrajinskih dronov. Po napadu je zagorela rafinerija nafte v industrijski coni mesta Kiriši, poroča dpa.

Kot je danes pojasnil regionalni guverner Aleksander Drozdenko na omrežju Telegram, so požar pogasili, protizračna obramba pa je sestrelila skupno sedem dronov.

Kiriši, ki leži blizu Sankt Peterburga oz. 800 kilometrov severno od Ukrajine, je sedež naftne rafinerije, znane kot Kinef, ki je s predelovalno zmogljivostjo približno 20 milijonov ton nafte letno ena največjih naftnih rafinerij v Rusiji. To je bil že drugi napad na rafinerijo v nekaj tednih.

Tanker Lady R.
Novice Sankcionirana ruska ladja znova videna v severnokorejskem pristanišču za orožje
Naftogaz
Novice Obsežen napad na glavne ukrajinske plinske objekte: "To je največji doslej"
Ruska raketa Sojuz izstreljuje britanske satelite OneWeb
Novice Nevidna vojna nad nami: Rusija vohuni iz vesolja
​​​​​​​
železniška postaja raketa civilisti napad vojska Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.