ASUS ProArt in GoPro združujeta moči, da bi ustvarjalcem poenostavila delovne procese z umetno inteligenco

ASUS je pred kratkim napovedal revolucionarno sodelovanje z GoPro, s katerim bi poenostavil postopek ustvarjanja 360-stopinjskih videoposnetkov, od snemanja do montaže. Z združitvijo svetovno znane tehnologije snemanja GoPro z orodji ASUS ProArt, izdelanimi posebej za ustvarjalce, partnerstvo poenostavlja ustvarjalni proces in ustvarjalcem pomaga, da se bolj osredotočijo na tisto, kar najbolje znajo. Kupci izbranih prenosnikov ASUS bodo v počastitev partnerstva prejeli do šest mesecev naročnine na GoPro Premium+, ki vključuje neomejeno shrambo v oblaku, samodejne videoposnetke z vrhunci in še več.

Prva aplikacija za Windows na svetu, ki integrira GoPro Cloud in 360-stopinjske medije

StoryCube je ekskluzivna rešitev za upravljanje vsebin podjetja ASUS, ki temelji na umetni inteligenci. Je prva aplikacija za Windows na svetu, ki podpira tako medije GoPro Cloud kot 360-stopinjske videoposnetke. Integracija z GoPro Cloud uporabnikom omogoča ogled in prenos vse njihove vsebine neposredno iz StoryCube. Zanimivo je, da si lahko uporabniki ogledajo izvorne datoteke .360 ne glede na to, ali so shranjene lokalno ali na spletu. Posnetke GoPro MAX in MAX2 360 lahko preoblikujejo s programom GoPro Player, nato pa jih preprosto povlečejo in spustijo iz StoryCube v programe, kot sta Adobe® Premiere Pro® ali CapCut (ki je na voljo z brezplačno naročnino s prenosniki ProArt) za nadaljnje urejanje. Poleg tega je to tudi prva aplikacija na svetu za kategorizacijo prizorov z umetno inteligenco v 360-stopinjskih videoposnetkih (vključno s fotografijami, videoposnetki in 360-stopinjskimi videoposnetki MP4/MOV).

Foto: ASUS

Iskanje in razvrščanje na podlagi umetne inteligence uporabnikom GoPro omogoča združevanje datotek po najljubših dejavnostih, času ali napravi, ki je bila uporabljena za snemanje, ter lokaciji, pridobljeni iz GPS kamer GoPro.

Ekskluzivni paket naročnine GoPro za uporabnike prenosnikov ASUS ProArt

Da bi proslavili sodelovanje, sta se ASUS in GoPro združila in kupcem izbranih prenosnikov ASUS ponudila brezplačno naročnino GoPro Premium+ za do šest mesecev. Z izbranimi prenosniki iz serije ProArt, namenjene ustvarjalcem, uporabniki prejmejo šestmesečno naročnino na GoPro Premium+, medtem ko izbrani modeli Zenbook in Vivobook vključujejo trimesečni paket Premium+. Ta naročnina odklene neomejeno shrambo v oblaku za posnetke GoPro, 500 GB prostora za datoteke, ki niso GoPro, samodejne videoposnetke z vrhunci in še več. Vse to ustvarjalcem omogoča popolno izkušnjo GoPro takoj po nakupu.

Najboljši prenosnik za ustvarjalce v svojem razredu – ProArt P16

Za ustvarjalce z GoPro je idealen prenosnik ASUS ProArt P16 – eden najzmogljivejših prenosnikov na trgu, ki je popolnoma opremljen za izkoriščanje celotnega potenciala posnetkov True 8K iz nove kamere GoPro MAX2 360. Opremljen je lahko s procesorjem AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 s 50 TOPS in grafično kartico NVIDIA, do NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. Zagotavlja neprekosljivo zmogljivost, ko gre za umetno inteligenco in zahtevna opravila, kot je urejanje 360-stopinjskih videoposnetkov.

ProArt P16 je namensko izdelan za profesionalno montažo videoposnetkov. Podpira desetbitni barvni format 4 : 2 : 2, dvojne kodirnike AV1, izboljšave z umetno inteligenco (kot so spajanje sličic v realnem času, interpolacija sličic, stabilizacija videa), kar omogoča tekoče večkanalno predvajanje 4K/8K, hitrejši izvoz in izboljšano stabilnost za kompleksne projekte visoke ločljivosti, kot je montaža 360-stopinjskih videoposnetkov. Najnovejši zaslon OLED ASUS Lumina Pro ponuja žive in osupljivo natančne barve, globok kontrast in napredno nego oči. Ima največjo svetlost do 1600 niti za vrhunsko vidljivost v vseh svetlobnih pogojih, 120 Hz hitrost osveževanja s tehnologijo VRR za gladko gibanje brez zamegljenosti in tehnologijo, ki zmanjša odseve za 65 odstotkov, za boljšo vidljivost v kateremkoli okolju.

S pospeškom NVIDIA RTX AI in ekskluzivnimi orodji ASUS AI, kot sta StoryCube in MuseTree, ta računalnik Copilot+ omogoča ustvarjalcem GoPro pametnejše, hitrejše in bolj intuitivno delo kot kadarkoli prej.

Foto: ASUS

Prihodnost ustvarjalnosti! To prelomno sodelovanje med ASUS ProArt in GoPro je šele začetek. ASUS ima vznemirljive načrte za prihodnost s še več pobudami, izdelki in tehnologijami, namenjenimi ustvarjalcem. Več podrobnosti o tem partnerstvu in seznam modelov, s katerimi dobite naročnino GoPro Premium+, najdete s klikom TUKAJ.

Naročnik oglasnega sporočila je ASUS GLOBAL PTE. LTD