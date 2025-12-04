Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
19.29

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ankara Dragan Adžić slovenska ženska rokometna reprezentanca

Četrtek, 4. 12. 2025, 19.29

10 minut

Slovenska ženska rokometna reprezentanca

Slovenske rokometašice od petka do nedelje v Ankari

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dragan Adžić, Krim Mercator, rokomet | Slovenke se niso uvrstile na letošnje svetovno prvenstvo, bodo pa ta konec tedna sodelovale na močnem turnirju v Ankari. | Foto www.alesfevzer.com

Slovenke se niso uvrstile na letošnje svetovno prvenstvo, bodo pa ta konec tedna sodelovale na močnem turnirju v Ankari.

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je v začetku tega tedna ponovno zbrala na pripravah. Od petka do nedelje bo nastopila na mednarodnem turnirju v Turčiji, v Ankari se bo pomerila s Slovaško, Severno Makedonijo in Turčijo.

slovenska ženska rokometna reprezentanca
Sportal Ne gredo na veliko tekmovanje, a se bodo vseeno zbrale in trenirale

Črnogorski strokovnjak na klopi Slovenije Dragan Adžić z izbrankami nadaljuje priprave pred odločilnimi štirimi tekmami kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026, ki bodo na sporedu marca in aprila prihodnje leto. Reprezentanca se je tako v ponedeljek znova zbrala v Škofji Loki, kjer je enotedensko akcijo začela tudi v novembru.

Poleg vadbe v Škofji Loki so del svojih priprav opravile tudi na drugih koncih Gorenjske, in sicer s treningoma v Naklem in Tržiču. Oba so s tribun z velikim zanimanjem spremljale mlade rokometašice lokalnih klubov, ki so na svoj račun še dodatno prišle prav ob koncu treningov.

Reprezentantke so si po treningih vzele čas za druženje, skupne fotografije, deljenje avtogramov in kratke pogovore, kar je mladim športnicam nedvomno dalo dodaten pogum in motivacijo ter jih spodbudilo, da si upajo sanjati, da bodo nekoč tudi same oblekle reprezentančni dres.

Kot je Adžić napovedal že pred zaključnima reprezentančnima akcijama v letošnjem leta, bodo na turnirju v Turčiji priložnost za dokazovanje dobile igralke, ki doslej še niso imele vidnejše vloge v članski reprezentanci. Nekatere med njimi bodo izkušnjo v Turčiji dobile kot nagrado za dobro delo ter odlične igre v mlajših selekcijah, ki so poleti dosegle vidne uspehe.

V Turčiji bodo manjkale najbolj udarne slovenske rokometašice. Slovensko ekipo bodo sestavljale krilne igralke Ema Abina, Živa Čopi, Ema Marija Marković in Tinkara Kogovšek, zunanje igralke Špela Bajc, Ivona Barukčić, Nina Kovšca, Erin Novak, Tinkara Rakovec, Blažka Hauptman, Liana Vuković in Katja Štukelj, krožni napadalki Lana Puncer in Lara Bukovec ter vratarki Dijana Đajić in Mija Luna Zupan. Slednja je ob začetku priprav tega tedna zamenjala Lano Petek, ki je zbolela.

Spored slovenskih tekem v Ankari:

Petek, 5. december:
18.30 Slovenija - Slovaška

Sobota, 6. december:
14.00 Slovenija - Severna Makedonija

Nedelja, 7. december:
14.30 Turčija - Slovenija

 
rokomet SP Nemčija Srbija
Sportal Črnogorke proti Nemkam
Ankara Dragan Adžić slovenska ženska rokometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.