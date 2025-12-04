Slovenske rokometašice od petka do nedelje v Ankari

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je v začetku tega tedna ponovno zbrala na pripravah. Od petka do nedelje bo nastopila na mednarodnem turnirju v Turčiji, v Ankari se bo pomerila s Slovaško, Severno Makedonijo in Turčijo.

Črnogorski strokovnjak na klopi Slovenije Dragan Adžić z izbrankami nadaljuje priprave pred odločilnimi štirimi tekmami kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026, ki bodo na sporedu marca in aprila prihodnje leto. Reprezentanca se je tako v ponedeljek znova zbrala v Škofji Loki, kjer je enotedensko akcijo začela tudi v novembru.

Poleg vadbe v Škofji Loki so del svojih priprav opravile tudi na drugih koncih Gorenjske, in sicer s treningoma v Naklem in Tržiču. Oba so s tribun z velikim zanimanjem spremljale mlade rokometašice lokalnih klubov, ki so na svoj račun še dodatno prišle prav ob koncu treningov.

Reprezentantke so si po treningih vzele čas za druženje, skupne fotografije, deljenje avtogramov in kratke pogovore, kar je mladim športnicam nedvomno dalo dodaten pogum in motivacijo ter jih spodbudilo, da si upajo sanjati, da bodo nekoč tudi same oblekle reprezentančni dres.

Kot je Adžić napovedal že pred zaključnima reprezentančnima akcijama v letošnjem leta, bodo na turnirju v Turčiji priložnost za dokazovanje dobile igralke, ki doslej še niso imele vidnejše vloge v članski reprezentanci. Nekatere med njimi bodo izkušnjo v Turčiji dobile kot nagrado za dobro delo ter odlične igre v mlajših selekcijah, ki so poleti dosegle vidne uspehe.

V Turčiji bodo manjkale najbolj udarne slovenske rokometašice. Slovensko ekipo bodo sestavljale krilne igralke Ema Abina, Živa Čopi, Ema Marija Marković in Tinkara Kogovšek, zunanje igralke Špela Bajc, Ivona Barukčić, Nina Kovšca, Erin Novak, Tinkara Rakovec, Blažka Hauptman, Liana Vuković in Katja Štukelj, krožni napadalki Lana Puncer in Lara Bukovec ter vratarki Dijana Đajić in Mija Luna Zupan. Slednja je ob začetku priprav tega tedna zamenjala Lano Petek, ki je zbolela.