Slovenske rokometašice za konec izgubile proti Turkinjam

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi mednarodnega turnirja v Ankari izgubila proti Turčiji s 25:30 (14:14). Slovenija je v petek klonila proti Slovaški s 23:27, v soboto pa se je s Severno Makedonijo razšla z neodločenim izidom 23:23. Slovenija je v Turčiji nastopila brez Tjaše Stanko, Ane Abina, Nuše Fegic, Nataše Ljepoja in Maje Vojnovič.

"Turnir v Turčiji je bil izjemno dobro organiziran in kakovosten. Za našo pomlajeno ekipo je bila to dragocena izkušnja. Pomembno je bilo, da so vse reprezentance prispele tekmovalno nastrojene, saj smo tako iz pripravljalnih tekem dobili največ," je o turnirju dejal slovenski selektor Dragan Adžić.

"Zelo sem zadovoljen, kako so se naše igralke odzvale na izzive. Vse igralke so pokazale največ, česar so sposobne. Preizkusili smo lahko vse zamisli, ki smo jih imeli in videli, v kakšni meri igralke lahko prevzemajo odgovornost. Hvaležen sem, da smo lahko bili del tega turnirja, ki bo zelo koristil nadgradnji našega dela v tem olimpijskem ciklusu. Zdaj nas čaka analiza iger posameznic, izsledke pa bomo delili tudi selektorjem mlajših selekcij, saj sta bili z nami tudi kadetinja in mladinki," je še dodal Črnogorec na slovenski klopi.

Na zadnji tekmi proti Turčiji je bila v slovenski reprezentanci najučinkovitejša Erin Novak s sedmimi goli. Ivona Barukčić je dodala pet, Tinkara Rakovec in Tinkara Kogovšek po tri, Živa Čopi in Lana Puncer po dva, Špela Bajc, Blažka Hauptman in Liana Vuković pa po gol.