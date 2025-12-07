Kdo s prvega mesta v četrtfinale?

Po tem, ko so bile že v soboto znane vse reprezentance, ki so se prebile v četrtfinale SP, pa bomo danes dobili še odgovor na to, katera reprezentanca se bo tja podala s prvega mesta v skupinah 1 in 4.

Danska in Madžarska se bosta v neposrednem obračunu udarili za prvo mesto v skupini 1, Dankam pa to zagotavlja že remi. Enako zaradi boljše razlike v zadetkih velja v skupini 4 za Norvežanke, ki se bodo udarile z Brazilkami. Vse je jasno v skupini 2, kjer je prva Nemčija, druga pa Črna gora, Francozinje in Nizozemke v skupini 3 pa boj za boljše izhodišče čaka v ponedeljek. Trenutno so zaradi razlike v zadetkih v prednosti Francozinje.

Četrtfinale tekme bodo 9. in 10. decembra v Dortmundu in Rotterdamu, vse odločilne tekme, obe polfinalni (12. december) ter za prvo in tretje mesto (14. december), pa bo gostila dvorana Ahoy v Rotterdamu.

V glavnem delu tekmovanja se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.

