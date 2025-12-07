Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
7. 12. 2025,
11.05

1 ura, 8 minut

svetovno prvenstvo v rokometu rokomet

Nedelja, 7. 12. 2025, 11.05

Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), 12. dan

Kdo s prvega mesta v četrtfinale?

norveška rokometna reprezentanca | Norvežanke se bodo z Brazilkami udarile za 1. mesto v skupini 4. | Foto Reuters

Norvežanke se bodo z Brazilkami udarile za 1. mesto v skupini 4.

Foto: Reuters

Po tem, ko so bile že v soboto znane vse reprezentance, ki so se prebile v četrtfinale SP, pa bomo danes dobili še odgovor na to, katera reprezentanca se bo tja podala s prvega mesta v skupinah 1 in 4.

Danska in Madžarska se bosta v neposrednem obračunu udarili za prvo mesto v skupini 1, Dankam pa to zagotavlja že remi. Enako zaradi boljše razlike v zadetkih velja v skupini 4 za Norvežanke, ki se bodo udarile z Brazilkami. Vse je jasno v skupini 2, kjer je prva Nemčija, druga pa Črna gora, Francozinje in Nizozemke v skupini 3 pa boj za boljše izhodišče čaka v ponedeljek. Trenutno so zaradi razlike v zadetkih v prednosti Francozinje. 

Četrtfinale tekme bodo 9. in 10. decembra v Dortmundu in Rotterdamu, vse odločilne tekme, obe polfinalni (12. december) ter za prvo in tretje mesto (14. december), pa bo gostila dvorana Ahoy v Rotterdamu.

V glavnem delu tekmovanja se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.

SP v rokometu, 12. dan:

Nedelja, 7. december:

Lestvica:

svetovno prvenstvo v rokometu rokomet
