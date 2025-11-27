Prvenstvo odpirajo še Hrvatice in aktualne podprvakinje

Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske na Nizozemskem in v Nemčiji bo danes med drugim na delu Hrvaška, ki jo za uvod čaka srečanje z Romunijo. Aktualno podprvakinjo, Norveško čaka srečanje z Južno Korejo, Dansko pa z Japonsko. Slovenije na prvenstvu ni.

Po tri najboljše reprezentance iz vseh osmih skupin bodo napredovale v glavni del tekmovanja, zadnjeuvrščene pa bodo nastopile v predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta.

V glavnem delu tekmovanju se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.

