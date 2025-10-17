Jasmina Maček 37. na SP v trapu

Strelka Jasmina Maček je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Atenah dosegla najboljši slovenski posamični izid na tridnevni tekmi v olimpijskem trapu. Petinštiridesetletna Prekmurka je zasedla 37. mesto, potem ko je v strelskem centru Malakasa v predmestju grške prestolnice zadela 110 letečih tarč.

Njena 23 let mlajša reprezentančna kolegica Tea Topolovec je s 97 zadetki tekmovanje končala na 69. mestu.

Od treh slovenskih predstavnikov v moški konkurenci je za najboljši posamični izid poskrbel Denis Vatovec. Koprčan je v petih serijah zadel 116 od možnih 125 glinastih golobov, kar je zadostovalo za 48. mesto. Poleg 54-letnega Vatovca sta nastopila še Boštjan Maček in Matjaž Lepen. Oba sta zadela po 113 letečih tarč, kar jima je prineslo 80. oziroma 81. mesto.

Slovenska moška izbrana vrsta je ekipno tekmo s 342 zadetki končala na 19. mestu. Zlato kolajno je prepričljivo osvojila Hrvaška (368), srebrno ZDA, bronasto pa Češka (obe 361).

Slovenska ženska reprezentanca zaradi premajhnega števila tekmovalk ni nastopila na ekipni tekmi, zmagale so Španke (355) pred Italijankami (346) in Avstralkami (343).

V ženski konkurenci sta bili v kvalifikacijskem delu najbolj natančni Italijanka Silvana Stanco in Španka Mar Molne Magrina (obe po 121), v moški pa je blestel Anton Glasnović. Štiriinštiridesetletni Hrvat je edini med 133 strelci zadel vseh 125 letečih tarč.

Obe finalni posamični odločitvi v ženski in moški konkurenci bosta na sporedu v današnjih popoldanskih urah.

V soboto bo na sporedu še mešana ekipna tekma, slovenske barve bosta zastopali navezi Maček-Maček in Topolovec-Lepen.

Preberite še: