Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
15.34

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Matjaž Lepen Tea Topolovec Boštjan Maček Denis Vatovec Jasmina Maček Strelstvo

Četrtek, 16. 10. 2025, 15.34

1 ura, 29 minut

Atene, SP v strelstvu

Jasmina Maček napredovala na 31. mesto, Denis Vatovec na 45.

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jasmina Maček | Jasmina Maček je na SP v Atenah trenutno najvišje uvrščena predstavnica slovenske strelske reprezentance. | Foto Aleš Fevžer

Jasmina Maček je na SP v Atenah trenutno najvišje uvrščena predstavnica slovenske strelske reprezentance.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska strelka v trapu Jasmina Maček je na svetovnem prvenstvu v Atenah z 38. napredovala na 31. mesto, še večji skok na razpredelnici pa je po današnjih dveh serijah naredil Denis Vatovec, ki se je s 97. povzpel na 45. mesto.

Poleg Jasmine Maček, ki je v štirih serijah zadela 88 od 100 možnih letečih tarč, v Grčiji nastopa tudi Tea Topolovec. Dvaindvajsetletna slovenska strelka je z 79 zadetki na 64. mestu v konkurenci 73 strelk.

Izkušeni primorski strelec Denis Vatovec je v današnjih dveh serijah zgrešil le drugi strel v četrti seriji, s skupno 93 zadetki pa je v konkurenci 133 strelcev na 45. mestu.

Nosilec štirih odličij z evropskih prvenstev Boštjan Maček (90) - v avstrijskem Leobersdorfu 2018 je osvojil odličje zlatega, v srbskem Beogradu 2011, na Pragerskem 2015 in italijanskem Lonatu 2024 pa bronastega leska - je po štirih serijah na 79., Matjaž Lepen (89) pa na 96. mestu.

V ženski konkurenci je v vodstvu Španka Mar Molne Magrina (97), v moški pa Hrvat Anton Glasnović, ki je doslej edini zadel vseh 100 letečih tarč.

V moški ekipni konkurenci po štirih serijah vodi Hrvaška (295) pred Češko (291) in Francijo (290), Slovenija (272) pa je na 20. mestu med 32 državami.

V petek bo v strelskem centru Malakasa v predmestju Aten na sporedu še zadnja serija, v popoldanskih urah pa še veliki finale šestih najboljših strelcev oziroma strelk iz kvalifikacijskega dela tekmovanja. Na sobotni mešani ekipni tekmi bosta slovenske barve zastopali navezi Maček-Maček in Topolovec-Lepen.

Preberite še:

Jasmina Maček
Sportal Strelka Jasmina Maček po prvem dnevu SP na 38. mestu
Matjaž Lepen Tea Topolovec Boštjan Maček Denis Vatovec Jasmina Maček Strelstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.