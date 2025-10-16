Slovenska strelka v trapu Jasmina Maček je na svetovnem prvenstvu v Atenah z 38. napredovala na 31. mesto, še večji skok na razpredelnici pa je po današnjih dveh serijah naredil Denis Vatovec, ki se je s 97. povzpel na 45. mesto.

Poleg Jasmine Maček, ki je v štirih serijah zadela 88 od 100 možnih letečih tarč, v Grčiji nastopa tudi Tea Topolovec. Dvaindvajsetletna slovenska strelka je z 79 zadetki na 64. mestu v konkurenci 73 strelk.

Izkušeni primorski strelec Denis Vatovec je v današnjih dveh serijah zgrešil le drugi strel v četrti seriji, s skupno 93 zadetki pa je v konkurenci 133 strelcev na 45. mestu.

Nosilec štirih odličij z evropskih prvenstev Boštjan Maček (90) - v avstrijskem Leobersdorfu 2018 je osvojil odličje zlatega, v srbskem Beogradu 2011, na Pragerskem 2015 in italijanskem Lonatu 2024 pa bronastega leska - je po štirih serijah na 79., Matjaž Lepen (89) pa na 96. mestu.

V ženski konkurenci je v vodstvu Španka Mar Molne Magrina (97), v moški pa Hrvat Anton Glasnović, ki je doslej edini zadel vseh 100 letečih tarč.

V moški ekipni konkurenci po štirih serijah vodi Hrvaška (295) pred Češko (291) in Francijo (290), Slovenija (272) pa je na 20. mestu med 32 državami.

V petek bo v strelskem centru Malakasa v predmestju Aten na sporedu še zadnja serija, v popoldanskih urah pa še veliki finale šestih najboljših strelcev oziroma strelk iz kvalifikacijskega dela tekmovanja. Na sobotni mešani ekipni tekmi bosta slovenske barve zastopali navezi Maček-Maček in Topolovec-Lepen.

