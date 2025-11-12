Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
12. 11. 2025,
10.14

1 ura, 5 minut

Živa Dvoršak Strelstvo Urška Kuharič

Sreda, 12. 11. 2025, 10.14

1 ura, 5 minut

Strelstvo, svetovno prvenstvo, Kairo

Urška Kuharič in Živa Dvoršak v drugi polovici na SP

STA

Urška Kuharič | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska strelka Urška Kuharič je na svetovnem prvenstvu v Kairu s 581 krogi zasedla 46. mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Njena reprezentančna kolegica Živa Dvoršak je današnje tekmovanje v olimpijski strelski disciplini s 578 krogi končala na 59. mestu.

Tridesetletna Kuharič je v klečečem položaju zadela 193, v ležečem 199, v stoječem pa 189 krogov, medtem ko je štiri leta starejša Dvoršak v klečečem in ležečem položaju zadela po 195, v stoječem pa 188 krogov.

V kvalifikacijskem delu tekmovanja je bila med 66 strelkami najboljša Norvežanka Jeanette Hegg Duestad s 595 krogi.

V četrtek bosta na SP v disciplinah na 10, 25, 50 in 300 metrov nastopili Denis Bola Ujčič in Eva Vodopivec. Obe slovenski tekmovalki v disciplini pištola 25 metrov najprej čaka program v natančnem, v petek pa še v hitrostrelnem streljanju.

V petek na delu Debevec

V petek bo na veliko sceno stopil tudi najboljši slovenski strelec vseh časov Rajmond Debevec. Dvainšestdesetletni Ljubljančan, ki so mu pred tednom dni sneli mavec na desni roki po zlomu dveh kosti nad zapestjem, bo nastopil v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov.

Poleg trikratnega nosilca olimpijskih odličij iz Sydneyja 2000, Pekinga 2008 in Londona 2012 bosta v tej strelski disciplini nastopila še Urška Kuharič in Robi Markoja.

