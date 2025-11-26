Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Sreda,
26. 11. 2025,
14.25

Jan Oblak Jan Oblak Inter Atletico Madrid Real Madrid PSG Tottenham Bayern München Arsenal Liverpool UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov liga prvakov liga prvakov

Liga prvakov, ligaški del (5. krog, sreda)

Derbi neporaženih v Londonu, Oblakov Atletico gosti Inter

Bayern München Harry Kane | Lahko Bavarci kot prvi v ligi prvakov zatresejo mrežo Arsenala? | Foto Reuters

Lahko Bavarci kot prvi v ligi prvakov zatresejo mrežo Arsenala?

Foto: Reuters

Sredin večer prinaša še preostalih osem srečanj petega kroga ligaškega dela lige prvakov. Najbolj vroče bo zagotovo na stadionu Emirates v Londonu, kjer se bosta spopadli trenutno najboljši moštvi tekmovanja, Arsenal in Bayern München. Atletico Madrid, pri katerem je nastop Jana Oblaka zaradi poškodbe pod vprašajem, bo gostil tretje stoodstotno moštvo, milanski Inter.

Liga prvakov, ligaški del (5. krog):

Sreda, 26. november:

Po pestrem torkovem večeru, v katerem smo pospremili visok poraz Barcelone v Londonu, orožje pa je pred domačimi navijači položil tudi Manchester City, bodo nogometni sladokusci na svoj račun prišli tudi danes. Že ob 18.45 bosta na sporedu dvoboja na Danskem in Cipru, šest večernih obračunov pa prinaša kar nekaj derbijev.

Bo Bayern prebil obrambo Arsenala?

Na stadionu Emirates v Londonu bo Arsenal v dvoboju stoodstotnih moštev gostil Bayern. Obe moštvi blestita tudi v domačem prvenstvu in krepko vodita, v ligi prvakov pa s štirimi zmagami in razliko v zadetkih +11 zasedata prvi dve mesti na tabeli. Če so Bavarci napadalno nekoliko uspešnejši, pa na drugi strani granitna obramba varovancev Mikela Artete v najelitnejšem klubskem tekmovanju sploh še ni klonila. 

Mreža vratarja Arsenala Davida Raye se v ligi prvakov v tej sezoni sploh še ni zatresla. | Foto: Reuters Mreža vratarja Arsenala Davida Raye se v ligi prvakov v tej sezoni sploh še ni zatresla. Foto: Reuters

Tretje moštvo, ki se lahko pohvali s stoodstotnim izkupičkom na prvih štirih srečanjih, je milanski velikan Inter. Nerazzuri se tokrat podajajo v špansko prestolnico, kjer se bodo udarili z Atleticom. Nastop Jana Oblaka je po poškodbi v zadnjem reprezentančnem ciklu pod vprašajem. 

Nezadovoljstvo Viniciusa vse večje

Vinicius je proti Elcheju vstopil šele v 57. minuti. | Foto: Guliverimage Vinicius je proti Elcheju vstopil šele v 57. minuti. Foto: Guliverimage Ranjeni Liverpool bo pred domačimi navijači gostil nizozemski PSV, madridski Real, pri katerem se po tem, ko je na zadnji tekmi španske la lige vstopil s klopi, ponovno vse več govori o nezadovoljstvu in morebitnem odhodu Viniciusa, odhaja na vroče gostovanje v Pirej, aktualni prvak PSG pa bo doma pričakal vedno neugodni Tottenham, ki se bo poskušal pobrati po visokem porazu na londonskem derbiju proti Arsenalu. Na sporedu bosta še srečanji Sporting - Club Brugge in Eintracht - Atalanta.

Liga prvakov, ligaški del (5. krog):

Torek, 25. november

Sreda, 26. november

Lestvica:

Najboljši strelci:

6 – Osimhen (Galatasaray)
5 – Haaland (Man City), Kane (Bayern), Mbappe (Real)
4 – Barnes (Newcastle), Gordon (Newcastle), Martinez (Inter), Rashford (Barcelona)
3 – Aubameyang (Marseille), Burkardt (Eintracht), Diaz (Bayern), Estevao (Chelsea), Fermin (Barcelona), Guirrasy (Dortmund), Guruzeta (Athletic), Leandro Andrade (Qarabag), Llorente (Atletico Madrid), Martinelli (Arsenal), McTominay (Napoli), Nmecha (Borussia D.), Paixao (Marseille), Vlahović (Juventus)
...

