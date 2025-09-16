Rekorden večer Reala, poslastica v Torinu, Qarabag in Union presenetila

Liga prvakov je vstopila v sezono 2025/26, atraktivni evropski torek pa ponuja šest srečanj. Toliko jih bo odigranih tudi v sredo in četrtek, ko bo liga prvakov dočakala neverjeten rekord, saj bo evropski krvnik Olimpije Kairat gostoval v Lizboni in se tako odpravil na najdaljše gostovanje (6.900 km) v zgodovini tekmovanja. Danes je bil v središču pozornosti Real Madrid, ki je himno lige prvakov prvič poslušal pod vodstvom Xabija Alonsa, prišel pa je že do rekordne 200. zmage. V elitnem tekmovanju je imenitno debitiral Union St. Gilloise, za katerega pa Raul Florucz, še v prejšnji sezoni najboljši igralec in strelec 1. SNL, zaradi kazni še ni mogel zaigrati. Belgijska ekipa je v Eindhovnu premagala PSV s 3:1. Pri Athleticu v Bilbau je gostoval Arsenal in zmagal z 2:0. Juventus in Borussia sta se razšla brez zmagovalca (4:4), azerbajdžanski Qarabag pa je po preobratu premagal Benfico v Lizboni (3:2). Tottenham je z 1:0 ugnal Villarreal.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Torek, 16. september:

Liga prvakov je zadržala tekmovalni format, s katerim je presenetila v sezoni 2024/25, a si hitro, saj je bil ligaški del zanimiv do zadnje minute, širila krog privržencev. Znova se v boj za evropsko krono podaja 36 klubov, lestvica bo skupna, slovenske barve pa v nasprotju s prejšnjo sezono, ko je zaigralo kar osem nogometašev, brani le eden. To je Jan Oblak, 32-letni vratar Atletica, ki bo v svojo že 12. zaporedno sezono v ligi prvakov vstopil v sredo na gostovanju pri Liverpoolu. To bo njegov jubilejni 500. nastop med vratnicama rdeče-belih.

Padla kar dva rekordna jubileja!

Rekorder tekmovanja, 15-kratni evropski prvak Real Madrid, je na Santiagu Bernabeu gostil Marseille. V ligi prvakov ga je prvič vodi Xabi Alonso, gostitelji pa so zaradi poškodbe rame pogrešali Juda Bellinghama. Beli baletniki so dosegli dva veličastna jubileja in rekorda. Prišli so namreč do rekordne 200. zmage v tekmovanju, za nameček pa so dosegli še 700. gol!

Tekma pa se za Real ni začela najboljše, goste je namreč v 22. minuti v vodstvo popeljal Timothy Weah, sedem minut kasneje pa je z bele točke za izenačenje poskrbel Kylian Mbappe, ki se je tako kot v zadnjih treh sezonah lige prvakov tudi tokrat med strelce vpisal že v prvem krogu.

Nešportni Carvajal je videl rdeče. Foto: Reuters

V 73. minuti pa so domači ostali z igralcem manj, ko si je nešportno potezo nad gostujočim vratarjem Geronimom Rullijem privoščil izkušeni branilec Daniel Carvajal. Sodnik Irfan Peljto mu je zaradi udarca z glavo pokazal neposreden rdeč karton. A osem minut kasneje je sodnik pokazal piskal še eno najstrožjo kazen za domače, z enajstih metrov je spet streljal Mbappe in bil zopet uspešen.

Poslastica v Torinu

V Torinu sta se v trenerskem spopadu soočila Hrvata. Igor Tudor je z Juventusom namreč gostil Borussio Dortmund Nika Kovača. To je bila ponovitev finala lige prvakov iz leta 1997. Takrat so rumeno-črni v Münchnu zmagali s 3:1, dva gola pa je dosegel Karl-Heinz Riedle. A tokrat je bilo veliko bolj napeto. V prvem polčasu zadetkov ni bilo, v drugem pa jih je padlo pet. Goste je v vodstvo popeljal Adayemi, domači so izenačili z golom Yildiza, Nmecha je poskrbel za novo vodstvo Dortmunda, Vlahović pa za novo izenačenje. Vse to se je zgodilo v vsega 15 minutah igre. Za izdatnejše vodstvo nemške ekipe sta nato zadela Couto in Bensebaini, a se domači niso predali, v četrti minuti sodnikovega dodatka je z izjemnim volejem zadel Vlahović, za izenačenje na 4:4 pa dve minuti kasneje še Lloyd Kelly.

V Torinu je padlo osem golov, zmagovalca pa ni bilo. Foto: Reuters

Benfica je v Lizboni po 16 minutah vodila z 2:0 proti Qarabagu, a so azerbajdžanski prvaki nato pripravili popoln preobrat. Že v prvem polčasu so zabili gol za priključek, takoj po začetku drugega že izenačili, v 86. minuti pa povedli. Tottenham je doma z 1:0 premagal Villarreal, edini gol na tekmi pa je že v četrti minuti zabil nesrečni brazilski vratar španske ekipe Luiz Junior.

Izjemen debi Uniona brez nekdanjega zmaja

Danes sta himni lige prvakov že ob 18.45 zazveneli v Bilbau in Eindhovnu. Sezona 2025/26 se je začela v Baskiji, kjer se Athletic z elito druži prvič po dobrem desetletju (2014/15). V Bilbau je gostoval Arsenal, za katerega je v ligi prvakov prvič zaigral švedski zvezdnik Viktor Gyökeres.

Londončani sicer niso mogli računati na številne igralce (Saka, Odegaard, Havertz, Norgaard, White …), a ima trener Mikel Arteta v tej sezoni daljšo klop, tako da je lahko prebolel tudi odsotnosti takšnih asov. A prvi gol je padel šele v 72. minuti tekme, ko je po bliskovitem protinapadu domačega čuvaja mreže Unaija Simona premagal Gabriel Martinelli. Londončani so še pritiskali, to pa se jim je obrestovalo v 87. minuti, ko je prednost podvojil Leandro Trossard.

Raul Florucz mora danes odslužiti še eno kazen prepovedi nastopa zaradi rdečega kartona v Banjaluki. Foto: Filip Barbalić

Ob 18.45 se je začel tudi sosedski obračun v Eindhovnu, na katerem se merita prvaka Nizozemske in Belgije. V tej sezoni bo v ligi prvakov debitiral najboljši igralec in strelec 1. SNL v prejšnji sezoni, nekdanji avstrijski zmaj Raul Florucz, a na današnji tekmi zaradi rdečega kartona, ki ga je spomladi prejel na gostovanju Olimpije v Banjaluki pri Borcu, še ni smel nastopiti.

Njegov delodajalec Union se je odlično znašel tudi brez Avstrijca, v svojem debiju v elitnem tekmovanju je zelo hitro dočakal tudi prvi zadetek. V osmi minuti si je domači napadalec Ricardo Pepi privoščil napako v obrambi, v svojem kazenskem prostoru zrušil enega od nasprotnikov in sodnik je dosodil najstrožjo kazen za Royale. Z bele točke je streljal Promise David, domači vratar Matej Kovar ni imel nobenih možnosti in gostje so v deveti minuti tekme povedli z 1:0. Še pred koncem prvega polčasa so prednost podvojili, v 39. minuti se je s prodorom in izjemno natančnim strelom izkazal Anouar Ait El Hadj. V 82. minuti je za 3:0 poskrbel še Kevin Mac Allister. Šele v 90. minuti so zadeli tudi gostitelji, poraz je nekoliko omilil Ruben van Bommel.

Kar šest angleških klubov, v četrtek bo padel rekord

Tottenham, ki si je priigral nastop v ligi prvakov kot zmagovalec evropske lige, bo gostil Villarreal. Anglija bo sicer v tej sezoni na delu spremljala kar šest svojih predstavnikov (poleg Tottenhama še Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle in Chelsea). Londončani na zadnjih 20 domačih nastopih v evropskih tekmovanjih niso doživeli poraza. Vknjižili so 16 zmag in štiri remije.

Nogometaši Kairata so se odpravili na skoraj 7.000 kilometrov dolgo pot v Lizbono. Foto: Reuters

Benfica bo v Lizboni pričakala Qarabag, v portugalskem glavnem mestu pa bo dva dni pozneje, ko se bosta v četrtek pomerila Sporting in Kairat, evropski krvnik Olimpije, padel rekord lige prvakov. Gostje iz Kazahstana so se namreč odpravili na najdaljše gostovanje v zgodovini tekmovanja. Morali so prepotovali več kot 6.900 kilometrov.

