Kakšen šok za Elšnika in Crveno zvezdo na Cipru! Senzacija in pol krvnika Olimpije.

V elitno ligo prvakov, kjer se cedita med in mleko, nastopajoči pa zgolj za udeležbo prejmejo nagrado, vredno skoraj 19 milijonov evrov, so se v torek uvrstili Kairat, Bodo/Glimt in Pafos. Prvak Kazahstana, evropski krvnik Olimpije, je po dramatičnem izvajanju 11-metrovk šokiral škotskega velikana Celtic. Prvak Norveške je zlahka ohranil prednost v Celovcu proti graškemu Sturmu. Ta je tudi s pomočjo Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata častno premagal Bodo/Glimt (2:1), skupno pa izgubil z rezultatom 2:6. Zelo je bilo napeto na Cipru, kjer je Timi Max Elšnik v 60. minuti s Crveno zvezdo na Cipru povedel proti Pafosu in s tem nadoknadil zaostanek iz Beograda (1:2). Rdeče-beli so se znašli pred vrati raja, bili boljši tekmec na zelenici, a je nato Brazilec Jaja z mojstrskim zadetkom v 89. minuti popeljal ciprskega prvaka do največjega uspeha v zgodovini kluba.

Torkov spored se je začel ob 18.45 po slovenskem času na stadionu v oddaljenem Almatiju. Tam je prejšnji mesec ekspresno iz kvalifikacij za najmočnejše tekmovanje izpadla ljubljanska Olimpija. Zmaji so proti Kairatu izgubili v gosteh z 0:2, prvak Kazahstana pa je bil nato na domači zelenici uspešen tudi proti finskemu KuPS (3:0) in Bajrićevem Slovanu iz Bratislave (1:0).

Kairat je v Evropi najprej prekrižal načrte Olimpiji, nato pa jo je zagodel še prvakom Finske, Slovaške in Škotske! Foto: Aleš Fevžer

S tem pa senzacij Kairata še ni bilo konec. Najslajše je prvak Kazahstana privarčeval za konec, saj je po dramatičnem izvajanju strelov z bele točke izločil tudi nekdanjega evropskega prvaka Celtic in se uvrstil v bogato ligo prvakov. To je ogromna senzacija, saj znaša skupna vrednost nogometašev Celtica 130 milijonov evrov, Kairatova, pri katerem izstopa komaj 17-letni bodoči napadalec Chelseaja Dastan Satpajev, pa je več kot desetkrat manjša.

Veselje nogometašev Kairata po zgodovinskem preboju v ligo prvakov. Foto: Reuters

A tudi to ni Kairata zmotilo, da bi na domači zelenici, kjer v tej sezoni v Evropi sploh še ni prejel zadetka, preskočil še eno oviro. Redni del srečanja, ki ni ponudil veliko priložnosti, še najlepšo je v 86. minuti, ko se je sam zapodil proti vratom gostiteljev, zapravil Japonec Daizen Maeda, se je končal brez zadetkov.

Po 120 minutah sta ostali mreži še nedotaknjeni, zato je sledilo izvajanje 11-metrovk, v katerem je vratar gostiteljev Temirlan Anarbekov zasenčil slovitega stanovskega kolega Kasperja Schmeichla. Ustavil je kar tri strele gostov (Idah, McCowan in Maeda), Kairat pa je bogate Otočane, ki jih vodi nekdanji trener Liverpoola in Leicester Cityja Brendan Rodgers, izločil s 3:2.

Navijači Kairata bodo v tej sezoni spremljali v Almatyju tudi nekatere izmed najboljših evropskih klubov, saj so se uvrstili v ligaški del lige prvakov. Foto: Reuters

Elšniku načrte preprečil evrogol Brazilca

Od 21. ure dalje so bili na delu vsi trije slovenski legionarji, ki so vztrajali v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov in se skušali v glavnem delu tekmovanja pridružiti rojaku Janu Oblaku (Atletico Madrid). Uspelo ni nobenemu.

Crvena zvezda je povedla v 61. minuti. Foto: Reuters

Timi Max Elšnik je bil s Crveno zvezdo na vročem Cipru na dobri poti, da bi vrnil Pafosu za poraz v Beogradu (1:2). V 60. minuti je Beograjčane popeljal v vodstvo Mirko Ivanić (0:1). Zadišalo je po podaljšku, a je nato Brazilec Jaja z redko videnim zadetkom, pravcato mojstrovino in prefinjenim volejem, tik pred koncem rednega dela izenačil na 1:1.

24-letni Brazilec Jaja je dosegel imeniten zadetek, ki bo še dolgo pekel navijače srbskega velikana. Foto: Reuters

Nadaljevanje srečanja, ki se je zaradi vroče krvi zavlekel kar do stote minute, ni več ponudilo zadetkov, tako da so Ciprčani proslavljali zgodovinski uspeh. Poskrbeli so, da se bo na tem otoku igrala liga prvakov prvič po sezoni 2017/18.

Rdeče-beli so objokovali boleč poraz, evropsko sezono bodo nadaljevali v ligaškem delu evropske lige. Elšnik je odigral 91 minut, nato pa na začetku sodnikovega podaljška odšel z igrišča.

Pafos, ki ga je pred leti vodil Luka Elsner, njegov dres pa je nosilo kar nekaj Slovencev, se je prvič prebil med evropsko elito. Foto: Reuters

Vodstvo kluba je pred tem nogometašem obljubilo ogromne nagrade. Če bi izločili Pafos, bi Elšnik in soigralci postali bogatejši za najmanj 100 tisoč evrov, a se jim ni izšlo. Do napredovanja jim ni znal pomagati niti izkušeni Avstrijec srbskih korenin Marko Arnautović.

Sturm do častne zmage in izpada v ligo Europa

Graški Sturm je v Celovcu lovil evropski čudež po katastrofi na Norveškem (0:5), a ga pričakovano ni dočakal. Jon Gorenc Stanković (igral je vso tekmo) in Tomi Horvat (77 minut) sta potrebovala izdatno zmago proti Bodo/Glimtu, ki je v prejšnji sezoni zaigral v polfinalu evropske lige.

Jon Gorenc Stanković je s Sturmom izpadel proti norveškemu prvaku. Foto: Reuters

Ni jima uspelo. Sturm je častno zmagal z 2:1, Norvežani, sicer nekdanji klub Nina Žuglja, pa so si priigrali zgodovinski dosežek. Gorenc Stanković je na dvoboju zatresel vratnico, Horvat pa je "sodeloval" pri prvem zadetku, ko je vratar po njegovem strelu odbil žogo do strelca, v drugem polčasu pa je še trikrat ogrel dlani vratarja Norvežanov.

Za poslastico play-offa velja sredin spopad Benfice in Fenerbahčeja. Portugalski strateg Jose Mourinho mora, če želi turški klub prvič v svoji trenerski karieri popeljati med elito, izločiti rojake iz Lizbone. Čaka ga težka naloga, saj na prvi tekmi v Istanbulu Fener ni izkoristil prednosti domačega terena, tekma se je namreč končala brez golov. Eden izmed velikanov se bo tako prisiljen čez teden dni posloviti od najmočnejšega tekmovanja. Poraženca čaka tolažilna nagrada, nastop v ligaškem delu evropske lige.

Liga prvakov, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Torek, 26. avgust:

Sreda, 27. avgust:

V ligaški del lige prvakov je uvrščenih že 32 klubov:



Ajax (Niz), Arsenal (Ang), Atalanta (Ita), Athletic Bilbao (Špa), Atletico Madrid (Špa), Barcelona (Špa), Bayern Műnchen (Nem), Bayer Leverkusen (Nem), Bodo/Glimt (Nor), Borussia Dortmund (Nem), Chelsea (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Galatasaray (Tur), Inter Milano (Ita), Juventus (Ita), Kairat Almati (Kaz), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Marseille (Fra), Monaco (Fra), Napoli (Ita), Newcastle (Ang), Olympiakos (Grč), Pafos (Cip), PSG (Fra), PSV Eindhoven (Niz), Real Madrid (Špa), Slavia Praga (Češ), Sporting Lizbona (Por), Tottenham (Ang), Union St. Gilloise (Bel) in Villarreal (Špa).