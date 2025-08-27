Filmsko, da bolj ne bi moglo biti! Neverjetna pot od Ljubljane do raja.

Se še spominjate srčnega Kazahstanca Inarusa Kilibajeva , ki je bil prejšnji mesec na tekmi med Olimpijo in Kairatom edini privržencev gostov? Čeprav je bil na gostujoči tribuni v Stožicah osamljen, je od prve do zadnje minute navijal kot v transu, pridobil simpatije, po tekmi pa prejemal čestitke nogometašev. Že takrat, ko je Kairat v Ljubljani remiziral z 1:1, mu je bilo toplo pri srcu. Nato pa je postajala pravljica kazahstanskega prvaka iz tedna v teden še lepša. Končalo se je kot v sanjah. Kairat je postal pepelka lige prvakov, Kilibajev pa komaj dojema, kaj vse se je zgodilo. In še zdaleč ni edini.

Nogomet je že večkrat dokazal, kako v življenju vendarle ni vse v denarju. Tudi avtsajderji znajo mešati štrene favoritom in se z bistveno manjšimi proračuni dokopati slave. Za najnovejšo evropsko pravljico je tako poskrbel Kairat. Prvak Kazahstana je evropsko sezono začel z uspehom proti bledi Olimpiji. Tako je bilo takrat vsaj prikazano, saj so bili zmaji na prvi tekmi v Ljubljani celo boljši tekmec, a tega pod vodstvom Jorgeja Simaa niso znali pretopiti v zmago (1:1). Na povratni tekmi sta slovenskega prvaka drago stali napaki vratarja. Kairat je to smelo izkoristil in preskočil prvo stopničko.

Inarus Kilibajev je bil edini in zato še toliko bolj opažen navijač Kairata na gostovanju v Ljubljani. Foto: Aleš Fevžer

Da to ni bilo naključje, je dokazal že kaj kmalu, saj je v nadaljevanju evropske poti izločil tudi prvaka Finske in Slovaške, na koncu pa postal še aktualna pepelka lige prvakov. Čeprav ima ekipo, katere tržna vrednost igralcev znaša zgolj dobrih 12 milijonov evrov, kar je smešno majhna številka za evropske velikane, s katerimi se bo družila v elitni ligi prvakov, je dal v play-offu vetra še favoriziranemu Celticu in evropsko pravljico, ki jo je začel v Stožicah, kronal z zgodovinskim podvigom!

Deset let po Mariboru padla še Olimpija

Kazahstan je že užival v spektaklih lige prvakov. To je kot prvemu iz te prostrane azijske dežele, polne step, leta 2015 uspelo Astani. Naključje ali ne, tudi takrat je kazahstanski prvak začel sanjsko evropsko sezono z uspehom proti slovenskemu udeležencu. Pred desetimi leti je padel Maribor, deset let pozneje pa je šel po stopinjah ekipe iz Astane še Kairat. Tokrat jo je skupila Olimpija. Kairat prihaja iz Almatija, ki leži še bistveno bolj vzhodno od Astane in je že blizu Kitajske. Tako vzhodno še ni donela himna lige prvakov, v tej sezoni pa se v tem delu sveta obetajo vsaj štirje ogromni spektakli, na katerih se bo igralo za točke najmočnejšega tekmovanja.

Celtic po treh zaporednih nastopih v ligi prvakov ne bo nastopil med elito. Evropsko pot bo nadaljeval v ligaškem delu lige Europa. Foto: Reuters

Kairat je kot po tekočem traku izločil prvaka Slovenije (Olimpije), Finske (KuPS), Slovaške (Slovan Bratislava) in Škotske (Celtic Glasgow), vedno pa na domačem stadionu mrežo zadržal nedotaknjeno! Junak srečanja je postal mladi vratar Temirlan Anarbekov. V 120 minutah je zbral pet obramb, nato pa ubranil kar tri strele z bele točke. Prebral je namere Adama Idaha, Luka McCowana in Daizena Maede, nato pa se je lahko na stadionu v Almatiju, kjer je prejšnji mesec priznala premoč tudi Olimpija, začelo nepozabno slavje.

Kairat je poskrbel, da se bo Almati v zgodovino lige prvakov vpisal kot najbolj vzhodno prizorišče tekmovanja na svetu. Foto: Reuters

Liga prvakov se bo najmanj do začetka leta 2026 igrala tudi v Kazahstanu, Kairat pa bo drugič v zgodovini zaigral v glavnem delu evropskega tekmovanja. V sezoni 2021/22 je nastopal v konferenčni ligi, zdaj pa bo z navdušenjem spremljal četrtkov žreb, na katerem bo deležen osmih atraktivnih tekmecev.

Nogometna pravljica Kairata se je začela prav v slovenskem glavnem mestu. Foto: Reuters

Če je vzel mero Celticu, ki ima več kot desetkrat vrednejšo ekipo od njega in se je v prejšnji sezoni uvrstil med 24 najboljših v ligi prvakov, bi lahko moč Kairata izkusil še kdo izmed velikih, pod posebnim drobnogledom pa bo zagotovo čudežni mladenič kazahstanskega nogometa, komaj 17-letni Dastan Satpajev, ki bo prihodnje leto prestopil k londonskemu Chelseaju.

Vse se je začelo v Ljubljani

Pred srečanjem v Ljubljani se je Inarus Kilibayev prejšnji mesec ustavil tudi na Prešernovem trgu. Foto: Društvo Biti novinar Tako je Kairat v poldrugem mesecu prehodil neverjetno pot od Ljubljane do nogometnega raja. Njegov strastni navijač Inarus Kilibajev se nam je javil po zgodovinskem uspehu njegovih ljubljencev, po katerem so ga oblile solze sreče. Občutke je strnil v nekaj besedah in bil zelo iskren. Čudil se je, kakšno filmsko popotovanje si je privoščil v zadnjem obdobju. Od Ljubljane pa vse do njegove domovine Kazahstana, kjer je prisostvoval izbruhu sreče na stadionu ob največjem uspehu v zgodovini kluba. Zmagi po 11-metrovkah nad Celticom in napredovanjem v ligo prvakov.

"To je bilo filmsko, da bolj ne bi moglo biti. In vse se je začelo v Ljubljani," je še dodal mladi Kazahstanec, ki sicer živi in študira na Češkem, to poletje pa se je vrnil v domovino in si tako v živo ogledal vse domače evropske tekme Kairata. Kdo ve, morda pa ga zdaj, ko se bo vrnil v Prago, nogometni bogovi nagradijo z novim darilom, in se bo Kairat v ligaškem delu lige prvakov ustavil tudi pri češkem prvaku Slavii. Kdo ve. Žreb, ki ga bo v živo spremljal dobršen del športnih navdušencev v Kazahstanu, bo sicer potekal v četrtek.