Se spominjate Kazahstanca, ki je na torkovi nogometni tekmi v Stožicah med Olimpijo in Kairatom (1:1) sameval na ogromni prazni tribuni, saj je bil edini gostujoči navijač, a ga to ni ustavilo, da ne bi strastno navijal za goste od prve do zadnje minute? Pridobil je ogromne simpatije celotnega občinstva v Ljubljani, še bolj pa nogometašev kazahstanskega prvaka, ki so se mu po srečanju ganljivo priklonili. Pred povratnim srečanjem v Almatiju smo stopili v stik s simpatičnim Kazahstancem, ki je prejšnji teden očaral Ljubljano. Kdo je, kaj počne, kako se je počutil v Sloveniji? Imel nam je marsikaj za povedati!

V torek se bosta na povratni tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Almatiju udarila Kairat in Olimpija. Prva tekma v Ljubljani se je med prvakoma Slovenije in Kazahstana končala brez zmagovalca (1:1), srečanje pa je med drugim zaznamoval prav poseben prizor s tribune, namenjene gostujočim navijačem. Bila je skoraj v popolnosti prazna, na njej je bil le eden navijač, oblečen v rumeno-črni dres, ki pa ni skoparil z energijo, ampak strastno bodril svoje ljubljence vso tekmo in večkrat ponosno mahal s klubsko zastavo. Simboliziral je vse, kar je dobrega in plemenitega v nogometu. Zvestobo do svojega najljubšega kluba, ki ga je podpiral v oddaljeni državi.

Po koncu dvoboja v Stožicah, @nkolimpija in Kairat sta se razšla z 1:1, je prav vsak nogometaš prvaka Kazahstana stopil do edinega navijača gostov na stadionu in ga pozdravil. Lepa gesta, namenjena strastnemu navdušencu iz oddaljene države. 👏 @SiolSportal @ChampionsLeague pic.twitter.com/SlxXgrxoWu — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 8, 2025

Nogometaši Kairata so se mu po srečanju poklonili za tako srčno navijanje, kar smo ujeli tudi s telefonom. Drug za drugim, to so storili prav vsi člani kazahstanskega prvaka, so pristopili do njega in se mu zahvalili za podporo, Slovenija pa se je spraševala, kdo je ta junak, ki je v Stožicah poskrbel za toliko pozitivne energije. Zdaj lahko ponudimo odgovor, saj smo stopili v stik z omenjenim navijačem Kairata.

Inarus Kilibayev že šest let študira in dela na Češkem. Foto: Osebni arhiv Slovenija se še vedno sprašuje, kdo je kazahstanski junak, ki se je občinstvu na srečanju med Olimpijo in Kairatom vtisnil v spomin s tako strastno navijaško predstavo v Stožicah.

Počaščen sem, da ste se spomnili name in me tako prijazno izpostavili na družbenih omrežjih. Sem Inarus Kilibajev, star sem 23 let, živim pa v Plznu na Češkem. Pred šestimi leti sem namreč zapustil Kazahstan in se preselil na Češko. Lani sem diplomiral prvostopenjski študij prava na univerzi Palacky v Olomoucu, zdaj pa nadaljujem študij v Plznu in Olomoucu. Na Češkem tudi delam. V odvetniški pisarni KrutinaMuka v Pragi sem pravni asistent.

Torej prejšnji teden niste pripotovali v Slovenijo neposredno iz Kazahstana, ampak iz bistveno bližje dežele Češke?

Res je. Odkar živim na Češkem, si v zadnjih treh letih nisem mogel ogledati nobene tekme Kairata. Zato sem bil presrečen, ko je žreb določil, da bo Kairat to poletje gostoval v Ljubljani. Tega preprosto nisem hotel zamuditi, zato nisem ničesar prepustil naključju. Hitro sem kupil povratno vozovnico za avtobus iz Prage do Ljubljane. V Ljubljano sem tako prispel na dan tekme ob osmih zjutraj, a nisem doživel prijetne dobrodošlice, saj me je pričakal močan dež (smeh, op. p.).

Na Prešernovem trgu je ponosno poziral s klubsko zastavo Kairata, nogometnega prvaka Kazahstana, ki je nato ostal neporažen v Stožicah. Foto: Osebni arhiv Vreme se je pozneje vendarle razvedrilo. Kakšen vtis pa je nato na vas naredila Ljubljana?

Žal nisem imel na razpolago veliko časa za raziskovanje mesta. Ogledal sem si Prešernov trg in se povzpel na Ljubljanski grad, a mi je nato zmanjkalo časa, da bi si ogledal še njegovo notranjost. Na dan tekme sem se tako večinoma sprehajal po starejšem delu mesta in poskušal najti Klemna Slakonjo (smeh, op. p.). Sem namreč velik ljubitelj Pesmi Evrovizije, Klemen pa me je že pred tem navdušil z nekaterimi skladbami. Tudi s tisto Putin, Putout. Ljubljana mi je bila zelo všeč. Živite v zelo lepem in urejenem mestu.

Kako pa ste se imeli na stadionu v Stožicah?

Zelo lepo. Navijači Olimpije so bili do mene zelo prijazni in gostoljubni. Med polčasom in po tekmi sem se zapletel v številne prijetne pogovore. Po zadetku Kairata so v moj sektor prišli člani navijaške skupine Green Dragons. Opravili smo prijeten pogovor, nato pa so mi za spomin podarili šal. Hvala jim za darilo!

Zakaj je postal tako strasten ljubitelj nogometa? "Ko sem bil še otrok, sta me oče in dedek pogosto peljala na tekme Kairata. Sprva me nogomet ni preveč zanimal, sčasoma pa, ko sem po televiziji spremljal tekme angleškega prvenstva, oboževal sem zlasti Cristiana Ronalda pri Manchester Unitedu, nato pa sem začel igrati še Pro Evolution Soccer na PS3, sem resnično vzljubil nogomet. Začel sem redno hoditi na tekme Kairata, od leta 2013 naprej pa lahko rečem, da sem strasten navijač kluba," nam je pojasnil 23-letni Inarus Kilibajev. Foto: Aleš Fevžer

Vas je presenetilo, ko ste pred začetkom tekme prišli do spoznanja, da ste pravzaprav edini navijač Kairata v Stožicah?

Pa še kako. Bil sem presenečen. Nisem si mislil, da bom sam na tribuni, namenjeni gostujočim navijačem. Pred tekmo sem bil prepričan, da bodo prišli na tekmo v Slovenijo še drugi Kazahstanci ali pa vsaj kakšni navijači Kairata, ki podobno kot jaz živijo drugod po Evropi. No, naslednji dan sem izvedel, da je bilo na stadionu dejansko okrog 30 navijačev iz Kazahstana, le da so bili nameščeni na drugih delih stadiona. Tako sem imel pravzaprav srečo, da me je osebje stadiona sploh spustilo na tribuno za gostujoče navijače.

Ko pa sem v Stožicah ugotovil, da sem edini navijač Kairata na tribuni, mi je to dalo dodatno motivacijo in samozavest, da sem še glasneje podpiral ekipo. Navijal sem tako zase kot tudi za vse druge navijače Kairata v Kazahstanu. Mislim, da se je moj nastop izkazal za zelo iskrenega.

Kairat je v Ljubljani iztržil neodločen rezultat. Ste zadovoljni z remijem 1:1?

Sem. Olimpija je imela več od igre. Imela je več posesti in priložnosti, a je Kairat igral pametno in ostal zbran na igrišču. Remi 1:1 je pravičen. Tudi sodnik nam je bil v nekaterih trenutkih kar naklonjen.

Po tem rezultatu resnično verjamem, da imamo dobre možnosti za zmago na povratni tekmi v Almatiju in napredovanje v naslednji krog kvalifikacij za ligo prvakov.

Veselje mladega dragulja kazahstanskega nogometa Dastana Satpajeva, ko je po asistenci Portugalca Jorginha zatresel mrežo Olimpije in popeljal Kairat v vodstvo z 1:0. Foto: Aleš Fevžer

Mrežo Olimpije je zatresel komaj 16-letni napadalec Dastan Satpajev. Kakšen status sploh ima v Kazahstanu?

Zanj sem prvič slišal konec leta 2023, ko so mi o njem prvič govorili dobri poznavalci nogometa v Kazahstanu. Njegova napovedana selitev k Chelseaju (v London bo odšel avgusta 2026, ko bo dopolnil 18 let, op. p.) je v Kazahstanu povzročila pravo histerijo. Njegov potencial je očiten, a me je vseeno presenetilo, da je že tako zrel za svoja leta. Mislil sem, da mu bo trenerski štab namenjal manj igralnega časa, a je zaradi poškodb Joãa Paula in Santane, ki sta izgubljena do konca sezone, prejel več priložnosti. Z Jorginhom v našem prvenstvu sestavljata zelo močan dvojec. Trenutno bi lahko njegov status v Kazahstanu primerjal s tistim, ki ga ima po Evropi Lamine Yamal.

Kakšen vtis pa je na vas naredila Olimpija?

Čeprav šele začenja sezono in še ni v najboljši formi, je na tekmi pokazala določeno kakovost kot tudi izkušnje. Znala je kaznovati naše napake, kar je bilo najočitneje pri zadetku za 1:1. Največjo grožnjo je naši ekipi predstavljal Peter Agba. Naš trenerski štab bo moral najti način, da ga na povratni tekmi bolje ustavi.

Po srečanju so do 23-letnega Kazahstanca, ki je tako strastno navijal za goste od prve do zadnje minute, pristopili nogometaši Kairata. Drug za drugim so mu čestitali za podporo. Foto: Aleš Fevžer

Po dvoboju so do vas pristopili prav vsi nogometaši Kairata in vas pozdravili. Ste pričakovali takšen odziv?

Bil sem prepričan, da me bodo prišli igralci po koncu tekme pozdravit. Vendarle sem bil edini gostujoči navijač na stadionu. Po zadnjem pisku sodnika sem se tako spustil po tribuni blizu igrišča, da bi se jim zahvalil za izkazan trud na igrišču in jim čestital za dober rezultat. Nato pa me je njihov odziv zelo navdušil. Zelo sem vesel, da sem se lahko rokoval prav z vsakim od njih. Ta trenutek mi bo za vedno ostal v spominu!

Pa ste katerega izmed nogometašev poznali osebno že od prej?

Ne, prav nobenega. Vse sem srečal prvič.

"Nogomet v Kazahstanu resda spada med bolj priljubljene športe, a se večina ljubiteljev zanima zlasti za največje evropske klube. Denimo Barcelono in Real Madrid. Naše lokalno prvenstvo z izjemo nekaj mest ni deležno velike pozornosti. V Kazahstanu ni tudi prisotne močne kulture nogometnega navijanja. Večina gledalcev na tekmah spremlja tekme na stadionu tiho in brez večjih čustev. Počutiš se kot v gledališču," nam je Inarus odgovoril na vprašanje, kakšni so sploh nogometni navijači v Kazahstanu. Foto: Aleš Fevžer

Kaj pa ste počeli po tekmi?

Kar hitro sem moral oditi na avtobusno postajo, saj sem zapustil Ljubljano že okrog polnoči. Tako sem bil dan po tekmi ob 10. uri že na svojem delovnem mestu v Pragi.

Torej ste se vrnili na Češko in vas ne bo na povratni tekmi v Kazahstanu?

Ne, to pa ne drži. Prisoten bom namreč tudi na povratni tekmi v Almatiju! Zgodilo se je namreč nekaj prekrasnega, saj me je klub Kairat po tekmi v Ljubljani povabil, da ga podprem tudi na povratnem srečanju. Tako sem trenutno že v Almatiju. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vodstvu kluba Kairat za povabilo in kritje stroškov, nastalih ob mojem potovanju iz Češke v Kazahstan. Zelo prijetno so me presenetili.

Za izjemno navijanje, čeprav je bil ves čas osamljen na prazni tribuni stoženskega stadiona, si je prislužil imenitno nagrado. Vodstvo Kairata ga je povabilo na tekmo v Almati in mu poravnalo vse potne stroške, kar je veličastna gesta, saj je potovanje od Prage do Almatija vse prej kot poceni ... Foto: Osebni arhiv

Čestitke, to pa je res čudovita gesta vodstva Kairata. Kakšna pa je vaša napoved za torkovo srečanje v Almatiju?

Po remiju v Ljubljani sem optimističen. No, malce bolj primerno bi bilo, če bi se izrazil, da sem previdno optimističen. Vseeno pa verjamem, da bosta domače igrišče in lokalno vreme predstavljala določeno prednost za Kairat. To pa bo vseeno zelo težka tekma. Morali bomo igrati zelo disciplinirano.

Vsi navijači Kairata sanjamo o tem, da bi zaigrali v glavnem delu evropskega tekmovanja. Zato bo treba izločiti Olimpijo. Veselim se tekme in verjamem, da bomo zmagali.

Povratno srečanje kvalifikacij za ligo prvakov med Kairatom in Olimpijo bo v torek potekalo v Almatiju. Foto: Guliverimage

Kaj pa bi priporočali slovenskim ljubiteljem nogometa in turistom, če v teh dneh obiščejo Almati? Kaj si je vredno ogledati oz. poizkusiti v restavracijah?

Slovenskim navijačem bi priporočal obisk Almatija tudi v primeru, da se ne bi igrala nogometna tekma. Morda ste Slovenci že vajeni gora, a naše smučarsko središče Šimbulak in Veliko almatsko jezero sta vsekakor vredna obiska. Tujcem sta všeč tudi Zeleni bazar in katedrala v mestu. Kar pa se tiče hrane, Slovencem predlagam, da poizkusijo tradicionalne srednjeazijske jedi, kot so bešbarmak, plov in manti. Priporočam tudi, da poizkusite lokalni šašlik. Če radi jeste meso, boste navdušeni nad našo domačo kuhinjo. Tako da ste v Kazahstan vabljeni vsi Slovenci!

Inarus je o tem, da bi obiskal nogometno tekmo v Ljubljani, razmišljal že leta 2023, ko sta se v odločilni tekmi za odhod na Euro 2024 v Stožicah pomerila Slovenija in Kazahstan. "Takrat je bila naša reprezentanca zelo blizu prve uvrstitve na veliko tekmovanje, a nam je poraz proti Sloveniji razblinil te sanje. Takrat sem razmišljal o tem, da bi odšel v Ljubljano, a mi žal obveznosti na Češkem tega niso dopuščale." Foto: Jure Banfi

Je Inarus lani na Euru 2024 spremljal nastope Slovenije? "Iskreno se je prva polovica Eura 2024 prekrivala z mojimi zaključnimi izpiti, zato si nisem mogel ogledati veliko tekem. Če pa se ne motim, je vaša ekipa igrala proti Angliji in ni izgubila (bilo je 0:0, op. p.). No, to tekmo sem si ogledal," je še dodal prijazni Kazahstanec, ki živi na Češkem in bo v torek stiskal pesti za Kairat proti ljubljanski Olimpiji. Foto: Reuters