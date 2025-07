Poleg konferenčne lige se nadaljujejo kvalifikacije za ligo prvakov, v katerih Slovenija po hitrem izpadu Olimpije nima svojega predstavnika. Je bilo pa v boju za nadaljevanje poti proti najelitnejšemu evropskemu klubskemu tekmovanju šest slovenskih legionarjev. V torek je bil uspešen Timi Max Elšnik, ki je s Crveno zvezdo v Beogradu s 5:1 odpravil gibraltarsko ekipo Lincoln Red Imps in napredoval s skupnim izidom 6:1. Elšnik je asistiral ob prvem golu srbske ekipe, za katero je igral do 82. minute.

Vprašanj pri napredovanju ni bilo v torek niti pri Kenanu Bajriću in njegovem Slovanu iz Bratislave, ki je že na prvi tekmi Zrinjski iz Mostarja nadigral s 4:0, na povratnem obračunu pa se ob remiju z 2:2 na koncu veselil. Bajrić je odigral celotno srečanje.

Bajrić v nadaljevanju zdaj čaka krvnik Olimpije, kazahstanski Kariat Almaty, ki je proti finski ekipi KuPS poskrbel za veliki preobrat, saj je, potem ko je na prvi tekmi klonil z 0:2, na povratnem srečanju doma zmagal s 3:0 in si zagotovil napredovanje.

Kazahstanski Kariat Almaty je uprizoril preobrat. Foto: Aleš Fevžer

Manj uspešni so bili klubi Slovencev v sredo. Misija (ne)mogoče je na domačem terenu čakala RFS iz Rige s kapetanom Žigo Lipuščkom, ki je na prvi tekmi na Švedskem proti Malmöju visoko izgubila z 1:4. Izgubila je tudi drugič, z 0:1.

Dejan Petrovič je z Rijeko gostoval pri bolgarskem Ludogorcu, potem ko se je prva tekma končala z 0:0. Na povratni je bilo po 90 minutah 1:1, Rečani pa so zaradi rdečih kartonov ostali brez dveh igralcev. Petrović je ob polčasu ostal v slačilnici. V podaljšku sta za zmago in napredovanje Ludogorca zadela Bolgara Ivajlo Čočev in Stanislav Ivanov.

Panathinaikos Adama Gnezde Čerina je za tretji predkrog igral z Rangers iz Glasgowa. Prvo tekmo so doma z 2:0 dobili Škoti, na drugi je bilo 1:1. Slovenski reprezentant, ki je torej ostal brez sanj o ligi prvakov, je vstopil v 67. minuti.

Preobrat še lovi Viktoria Plzen Adriana Zeljkovića, ki bo proti švicarskemu Servettu poskušala nadoknaditi gol zaostanka s prvega srečanja. Mladi slovenski nogometaš je začel v prvi postavi.

Liga prvakov, kvalifikacije (drugi krog, povratne tekme):

Torek, 29. julij:

Sreda, 30. julij:

Pari 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: RFS/Malmö - København

Kairat Almaty - Slovan Bratislava

Lech Poznan/Breidablik - Crvena Zvezda

Rijeka/Ludogorec - Noah/Ferencvaros

Dinamo Kijev - Pafos/Maccabi Tel-Aviv

Škendija/FCSB - Shelbourne/Qarabag

Brann/Salzburg - Club Brugge

Rangers/Panathinaikos - Viktoria Plzen/Servette

Nica - Benfica

Feyenoord - Fenerbahče

V ligaški del lige prvakov je neposredno že uvrščenih 30 klubov:



Ajax (Niz), Arsenal (Ang), Atalanta (Ita), Athletic Bilbao (Špa), Atletico Madrid (Špa), Barcelona (Špa), Bayern Műnchen (Nem), Bayer Leverkusen (Nem), Borussia Dortmund (Nem), Chelsea (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Galatasaray (Tur), Inter Milano (Ita), Juventus (Ita), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Marseille (Fra), Monaco (Fra), Napoli (Ita), Newcastle (Ang), Olympiakos (Grč), PSG (Fra), PSV Eindhoven (Niz), Real Madrid (Špa), Slavia Praga (Češ), Sporting Lizbona (Por), Tottenham (Ang), Union St. Gilloise (Bel) in Villarreal (Špa).