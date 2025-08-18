V Beogradu raste nogometna vročica pred torkovim spopadom med Crveno zvezdo in Pafosom, prvim dejanjem play-offa kvalifikacij za ligo prvakov, na katerem bo prisoten ogromen vložek. Pred srečanjem sta za kopico pozitivne energije in spoštovanja poskrbela starša Timija Maxa Elšnika, ki sta se odločila, da bosta na zelo pomembno tekmo sina pripotovala iz Slovenije kar s kolesom. V ponedeljek sta prišla na Marakano, njun podvig pa je v Srbiji sprožil val simpatij.

Da Slovenija obožuje kolesarstvo, že dolgo ni nobena skrivnost. V to so se prepričali tudi srbski nogometni navdušenci. "Koliko tega se moramo še naučiti od Slovenije in Slovencev," je zapisal eden izmed navijačev Crvene zvezde, ko je delil navdušenje nad potezo staršev slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika, ki sta se na torkovo tekmo iz Slovenije v Beograd odpravila kar s kolesi in v ponedeljek srečno prišla na cilj.

Za to akcijo sta si oblekla posebne majice z napisom Od Gmajne do Marakane. Gmajna je namreč ime lokalnega nogometnega igrišča v Zlatoličju, kjer je začel Timi Max, lanskoletni udeleženec Eura 2024 in standardni član Kekove reprezentančne zasedbe, s šestimi leti trenirati nogomet.

Matjaž in Janja Kaja Elšnik sta se tako podala na skoraj 500 kilometrov dolgo pot, ki sta jo opravila v štirih dneh. Vmes sta se ustavila tudi v Osijeku, kjer sta pozdravila slovenskega stratega na delu v Slovaniji Simona Rožmana in njegovega pomočnika Andreja Kvasa, v ponedeljek pa prišla na cilj.

V objemu sina, zelo pomembnega člena srbskega prvaka, ki se bo poskušal pred Pafosa uvrstiti v ligaški del lige prvakov, s tem pa znova zaigrati med evropsko elito in si prislužiti ogromno finančno nagrado Evropske nogometne zveze (Uefa), sta pozirala na stadionu Rajko Mitić, priljubljeni Marakani, ki bo v torek zvečer pokala po šivih. Na njem bosta tudi ponosna starša slovenskega nogometnega legionarja, ki sta s svojo kolesarsko akcijo navdušila Srbe in ob najprimernejšem trenutku za Crveno zvezdo poskrbela za dodatno pozitivno energijo, ki jo bodo rdeče-beli v torek potrebovali, ko se bodo spopadli z neugodnim ciprskim prvakom. Povratna tekma bo odigrana prihodnji teden na Cipru.