Ko selitev v hišo ne pomeni višjih stroškov elektrike #pogovor

V mirnem naselju na obrobju Ljubljane smo obiskali petčlansko družino, ki se je pred nekaj meseci vselila v popolnoma novo, skoraj 300 kvadratnih metrov veliko hišo. Ker so vedeli, da bodo stroški ogrevanja tako velike površine visoki, so se ob montaži toplotne črpalke in v želji po stabilni, predvidljivi ter dolgoročno ugodni oskrbi z električno energijo odločili tudi za sončno elektrarno s hranilnikom. Povprašali smo jih, kakšno sončno elektrarno so izbrali, kakšna je njihova izkušnja po prvih mesecih in kako jim sistem pomaga tudi v zasneženih zimskih dneh. Njihove odgovore razkrivamo v nadaljevanju.

Sončna elektrarna? Logična in racionalna izbira pri novogradnji

Naš tokratni sogovornik, lastnik hiše iz okolice Ljubljane skrbi pred montažo sončne elektrarne ni imel. Verjel je, da je vsaka stvar, ki je narejena kakovostno in profesionalno, tudi varna. Zato je bila odločitev za sončno elektrarno s hranilnikom predvsem racionalna izbira, ne pa tvegan korak.

Že ob načrtovanju nove hiše je vedel, da bo poraba električne energije velika. Toplotna črpalka z visoko močjo, vsakodnevna uporaba gospodinjskih naprav in električno vozilo v prihodnosti pomeni, da bo vsaka kilovatna ura štela. Prav zaradi tega si ni želel biti tudi v prihodnje prepuščen tržnim nihanjem cen elektrike, ki lahko v nekaj letih močno spremenijo stroške gospodinjstva.

Foto: Ana Kovač

Z nakupom baterijskega hranilnika pa je dosegel še tisto, kar mu je bilo najpomembnejše: večjo energetsko neodvisnost in nadzor nad lastno porabo.

Kako so izbrali moč sončne elektrarne s hranilnikom?

Pri načrtovanju novega doma so vedeli, da bo poraba elektrike visoka, zato je bilo ključno, da izberejo rešitev, ki bo dolgoročno kos zahtevam velike hiše. Po posvetu so se odločili za 13,5-kilovatno sončno elektrarno in jo povezali z zmogljivim baterijskim hranilnikom s kapaciteto 31,08 kilovatne ure.

Takšen sistem jim omogoča, da velik del energije, ki jo hiša potrebuje skozi dan in večer, ustvarijo sami, viške pa lahko nato po potrebi oddajajo v omrežje, saj imajo za to izdano soglasje lokalnega distributerja električne energije.

Ker v hiši uporabljajo kar nekaj večjih porabnikov električne energije, med njimi toplotno črpalko, sušilni stroj in 300-litrski zalogovnik vode, so želeli rešitev, ki bo zanesljivo delovala tudi ob večjih dnevnih obremenitvah in jih varovala pred konicami, s katerimi bi lahko presegli dogovorjeno konično moč. Prav to pa jim pri NGEN danes omogoča njihovo pametno omrežje SG Connect.

Foto: Ana Kovač

Po prvih mesecih uporabe pravijo, da sistem presega pričakovanja. Ko je ustvarjene elektrike dovolj, jo porabljajo sproti, viške pa shranjujejo v baterijo. V zimskem delu leta, ko ustvarijo manj lastne sončne energije, pa s pomočjo hranilnika režejo špice, medtem ko hranilnik polnijo v časovnih blokih, ko je elektrika cenejša.

“Ne vem niti, da jo imam – tako dobro deluje”

Ker so se v hišo vselili pred kratkim, nam sogovornik natančnih letnih prihrankov še ni mogel pokazati, nam pa je zaupal primerjavo s svojim nekdanjim življenjem v stanovanju. Tam je imel iz leta v leto skoraj enako porabo, med 450 in 500 kilovatnimi urami na mesec, medtem ko se je strošek iste porabe elektrike skozi zadnja leta dvignil s 56 evrov na 85 evrov. Tudi to je bil eden izmed pomembnih razlogov, da se je v novi hiši odločil za popolno samooskrbo.

Po prvih mesecih delovanja ocenjuje, da je svoje stroške elektrike zmanjšal za približno 80 odstotkov, kar je glede na velikost hiše in porabnike izjemen rezultat. Ker je prejel tudi soglasje za oddajo viškov v omrežje, je pri NGEN sklenil paket Nova doba samooskrbe, ki mu podobno kot nekdanji letni netmetering omogoča optimalen letni obračun in učinkovito koriščenje proizvedene energije skozi vse leto, saj lahko do 5600 kilovatnih ur elektrike pri NGEN koristi iz kvote elektrike, ki jo je v obliki viškov predhodno oddal v omrežje.

Foto: Ana Kovač

Pametno upravljanje brez zapletenosti

Različni uporabniki energetskih rešitev podjetja NGEN so si enotni v zadovoljstvu z aplikacijo SG Connect, ki je zasnovana tako, da jo lahko brez težav uporablja vsak, tako zahtevnejši uporabniki kot tisti, ki potrebujejo le osnovne informacije. Tokratni sogovornik nam je povedal, da aplikacijo pogleda le občasno, predvsem iz radovednosti, ker sistem samodejno deluje tako, kot mora.

V NGEN pravijo: če uporabnik aplikacijo odpira redko, to pomeni, da popolnoma zaupa delovanju sistema, avtomatiki in tehnični podpori. Ta namreč v ozadju spremlja delovanje elektrarne in hranilnika, opozori na morebitne nepravilnosti ter pomaga pri optimizaciji nastavitev.

Bistvo sistema, za katerim stoji NGEN, je, da vam ni treba biti energetski strokovnjak – sistem dela namesto vas, vi pa imate ves čas nadzor in pregled nad svojo energijo.

Ko elektrarno prekrije sneg

Sneg naravno zdrsne s panelov – čiščenje običajno ni potrebno. Foto: Ana Kovač

Ko smo obiskali tokratnega sogovornika je sneg ravno pobelil njegovo streho, s tem pa tudi sončne panele. Prav zasneženost panelov mnoge lastnike sončnih elektrarn spravlja v skrb. Kot so nam pojasnili v podjetju NGEN, sneg pri sodobnih sistemih ni problematičen. Paneli so namreč zasnovani tako, da brez težav prenesejo visoke snežne obremenitve, prav tako je v dotičnem primeru vgrajena kakovostna pod-konstrukcija, ki je certificirana za statične pritiske, ki pogosto presegajo tipične snežne razmere v Sloveniji.

Ko so moduli prekriti, se proizvodnja začasno zmanjša ali ustavi, kar je normalen pojav. V večini primerov ni potrebe po čiščenju, saj gladka steklena površina panelov in naklon strehe poskrbita, da sneg sam zdrsne, ko se temperature dvignejo ali posije sonce. Čiščenje pride v poštev le, če je dostop popolnoma varen, a je pri tem potrebno uporabljati mehke pripomočke, ki ne poškodujejo panelov. Če varnega dostopa ni, je priporočilo jasno: naj delo opravi vreme.

Zasnežena elektrarna v okolici Ljubljane: moduli so zasnovani za visoke obremenitve snega. Foto: Ana Kovač

Za uporabnike s hranilnikom pa sneg na panelih niti ni ovira. Baterija namreč pokrije obdobja brez sonca, po potrebi pa se lahko polni iz omrežja v času najnižjih tarif. Aplikacija SG Connect poskrbi, da sistem tudi pozimi deluje optimalno, porabo prilagaja razmeram in izkoristi vse prednosti pametnega upravljanja.

