Voznik trčil v 36-letnega pešca, utrpel je hude poškodbe

Novomeški policisti so v torek obravnavali hudo prometno nesrečo v naselju Dolnje Brezovo na območju Sevnice, v kateri je bil huje poškodovan 36-letni pešec, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 73-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti iz smeri Blance proti Dolnjemu Brezovemu, ko je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča trčil v pešca, ki je hodil ob desnem robu v isti smeri.

Hudo poškodovanega 36-letnega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in kršitev določil zakona o varnosti cestnega prometa, so pojasnili na PU Novo mesto.

V desetih letih umrlo 13 pešcev

V zadnjih desetih letih je na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo 13 pešcev. V štirih nesrečah s smrtnim izidom je bilo ugotovljeno, da so bili pešci tudi povzročitelji nesreč. 90 pešcev se je v nesrečah hudo poškodovalo, 316 pa jih je utrpelo lažje poškodbe.

Kot poudarjajo na policiji, so pešci v tem letnem času, ko je temni del dneva daljši, pogostejše pa so tudi megla in padavine, najbolj ogroženi udeleženci v prometu. Pešcem svetujejo, da nosijo svetlejša oblačila in uporabljajo svetlobna telesa ter svetilke.