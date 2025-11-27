Priljubljena slovenska rock skupina Dan D končuje svojo pot. Na silvestrovo člani zasedbe svoje oboževalce vabijo v Novo mesto, kjer "ne bodo zaigrali le v zadnjem večeru letošnjega leta, ampak bo to tudi njihov zadnji koncert," so sporočili iz skupine.

Kot so v skupini Dan D, ki deluje od leta 1995 in so jo ustanovili v Novem mestu, zapisali v sporočilu za javnost, so na svoj album Knjiga pohval in pritožb, ki je izšel leta 2019, uvrstili skladbo Morilec, z besedilom, v katerem so po tiho napovedali svoj konec. Konec delovanja zasedbe naj bi se zgodil maja istega leta na koncertu v Križankah, ampak se je bend pod vtisom čustev, ki so preplavila avditorij, odločil, da ga začasno odloži, so pojasnili.

"Začasnost se je zavlekla še za nekaj let, pogledi na prihodnost skupnega ustvarjanja pa so se vse bolj razhajali," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Pravočasno se bodo razšli v prijateljskem duhu"

Člani skupine sami iskreno priznajo, da gre za povsem običajen del življenja v tesno povezanih družinah, kar so Dan D vedno bili. "Bend, ki je bil vedno iskren tako v iskanju skupnega glasbenega izraza kot odnosu do zveste publike, ostaja temu načelu zvest do konca: Tomislav Jovanović - Tokac, Boštjan Grubar, Dušan Obradinović - Obra, Marko Turk - Tučo in Nikola Sekulović so se odločili, da bodo skupino po tridesetih letih delovanja razpustili in se še pravočasno razšli v prijateljskem duhu," so sporočili iz novomeške skupine.

Konec decembra bodo izdali še zadnji album

Svoj zadnji koncert bodo odigrali 31. decembra na Glavnem trgu v domačem Novem mestu, kjer se je njihova zgodba tudi začela. Skupina, ki je v različnih zasedbah izdala deset albumov, prejela številne nagrade, nastopila na največjih in najintimnejših prizoriščih doma in širše ter s svojimi uspešnicami zaznamovala življenja nekaj generacij poslušalcev, se bo od oboževalcev, ki so skupino vsa leta spremljali, podpirali in navdihovali, poslovila tudi z zadnjim albumom, ki ga trenutno snema s producentom Žarkom Pakom. Ta bo izšel konec decembra, so še zapisali v sporočilu za javnost.