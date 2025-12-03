Belgijska policija je nekdanjo zunanjepolitično predstavnico EU in rektorico bruseljskega College of Europe Federico Mogherini po zaslišanju izpustila iz pridržanja, je sporočilo Evropsko javno tožilstvo. Vse tri osumljene so uradno seznanili z obtožbami v okviru preiskave proti njim.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je zjutraj potrdilo, da je belgijska policija v torek na njihovo prošnjo pridržala rektorico univerze College of Europe, še enega visokega uslužbenca ustanove in visokega predstavnika Evropske komisije.

Trojico osumljencev so po zaslišanju uradno obvestili o uvedbi preiskave proti njim in obtožbah na njihov račun. Te obsegajo goljufijo pri javnem naročanju, korupcijo, navzkrižje interesov ter kršitev poklicne molčečnosti. Obenem so zanje odpravili pridržanje, saj niso ugotovili begosumnosti, so še sporočili.

Drugih podrobnosti o preiskavi, ki je v teku, tožilstvo ne želi javno objaviti, da ne bi ogrozili njenega poteka.

Enako je že v torek sporočil tudi College of Europe, ki je tudi zagotovil, da bo z namenom zagotovitve transparentnosti in iz spoštovanja do preiskovalnega procesa v polnosti sodeloval z oblastmi.

Goljufija je povezana s projektom diplomatske akademije EU

Preiskava se osredotoča na domnevno goljufijo, povezano s projektom diplomatske akademije EU – devetmesečnim programom usposabljanja za mlajše diplomate iz članic EU, ki ga je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) v obdobju 2021–2022 po razpisu dodelila univerzi College of Europe. Tudi akademijo vodi Mogherini.

Preiskava se osredotoča na to, ali so bili univerza in njeni predstavniki vnaprej obveščeni o merilih za izbor v razpisnem postopku in ali so imeli razlog za domnevo, da jim bo dodeljena izvedba projekta, še preden je EEAS uradno objavila razpis.

Poleg Mogherini sta po poročanju medijev med osumljenci še Stefano Sannino, nekdanji generalni sekretar EEAS, ki je trenutno generalni direktor Evropske komisije za Bližnji vzhod, Severno Afriko in Zaliv, ter sodirektor urada za izobraževanje, usposabljanje in projekte na College of Europe Cesare Zegretti.