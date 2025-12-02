Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Torek,
2. 12. 2025,
7.46

Osveženo pred

17 minut

Torek, 2. 12. 2025, 7.46

17 minut

Bolgari zaradi uvedbe evra zasedli ulice #video

Avtor:
St. M.

Na tisoče državljanov se je v ponedeljek zgrnilo na ulice Sofije zaradi uvedbe evra in vladnega proračunskega načrta za leto 2026. Leteli so kamenje in steklenice, protestniki so zažigali zabojnike. "Suverenost države je ogrožena," očitajo protestniki. Analitiki opozarjajo, da bi lahko inflacija v Bolgariji po 1. januarju eksplodirala.

V ponedeljek se je na ulicah Sofije zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti proračunskemu načrtu bolgarske vlade za prihodnje leto, prvemu v evrski valuti, ki jo bo država sprejela 1. januarja, poroča portal Jutarnji.

Nekateri protestniki v bolgarski prestolnici so se spopadli s policijo, ki je varovala pisarne vladajočih strank, in napadli varnostne sile s kamenjem, steklenicami in pirotehniko. Bloomberg poroča, da gre za največji protest v zadnjem desetletju ali več.

denar, evri
Novice Voditelji EU prižgali zeleno luč bolgarskemu prevzemu evra

Sofia, protesti | Foto: Reuters Foto: Reuters Opozicija in druge organizacije so izrazile nezadovoljstvo s proračunom zaradi napovedanega zvišanja prispevkov za socialno varnost in davkov na dividende, s čimer naj bi financirali višjo državno porabo in korupcijo, trdijo.

Približno polovica Bolgarov nasprotuje uvedbi evra, saj trdijo, da bo to ogrozilo suverenost države in da bo prehod na drugo valuto izgovor za dvig cen.

Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je pred kratkim prav tako opozorila, da bi se lahko inflacija v Bolgariji po vstopu v evroobmočje zvišala, poroča Reuters.

Vladimir Putin
Novice Slabe novice za Putina: iz rok mu polzi vpliv na Balkanu
Poplave Bolgarija
Novice V poplavah v bolgarskem letovišču umrli trije ljudje
Protesti v Bolgariji proti EU
Novice Protestniki v Bolgariji nad predstavništvo EU z molotovkami in jajci #video
