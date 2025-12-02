Bolgari zaradi uvedbe evra zasedli ulice #video

Na tisoče državljanov se je v ponedeljek zgrnilo na ulice Sofije zaradi uvedbe evra in vladnega proračunskega načrta za leto 2026. Leteli so kamenje in steklenice, protestniki so zažigali zabojnike. "Suverenost države je ogrožena," očitajo protestniki. Analitiki opozarjajo, da bi lahko inflacija v Bolgariji po 1. januarju eksplodirala.

V ponedeljek se je na ulicah Sofije zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti proračunskemu načrtu bolgarske vlade za prihodnje leto, prvemu v evrski valuti, ki jo bo država sprejela 1. januarja, poroča portal Jutarnji.

Nekateri protestniki v bolgarski prestolnici so se spopadli s policijo, ki je varovala pisarne vladajočih strank, in napadli varnostne sile s kamenjem, steklenicami in pirotehniko. Bloomberg poroča, da gre za največji protest v zadnjem desetletju ali več.

Foto: Reuters Opozicija in druge organizacije so izrazile nezadovoljstvo s proračunom zaradi napovedanega zvišanja prispevkov za socialno varnost in davkov na dividende, s čimer naj bi financirali višjo državno porabo in korupcijo, trdijo.

Približno polovica Bolgarov nasprotuje uvedbi evra, saj trdijo, da bo to ogrozilo suverenost države in da bo prehod na drugo valuto izgovor za dvig cen.

Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je pred kratkim prav tako opozorila, da bi se lahko inflacija v Bolgariji po vstopu v evroobmočje zvišala, poroča Reuters.