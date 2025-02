Zbrani so v poslopje, v katerega so poskušali celo vdreti, po poročanju tujih tiskovnih agencij metali molotovke in jajca. Policija je sporočila, da je bilo v posredovanju ranjenih desetih njenih pripadnikov, pridržali so šest ljudi. Množico so razgnali z uporabo solzivca.

Izgrede sta obsodili tako bolgarska vlada kot predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Prizore v Sofiji je von der Leyen označila za nezaslišane. "V Evropi pravico do demonstracij izvajamo na miren način. Nasilje in vandalizem nista nikoli odgovor," je zapisala na omrežju X.

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.



In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer.