Aktivisti in člani nevladnih organizacij so za danes ob 19. uri v Ljubljani napovedali protest proti propagandi ekstraktivističnih projektov v Srbiji in drugod po Balkanu ter v podporo ljudskemu gibanju proti Rio Tintu. Na mednarodni konferenci o kritičnih surovinah v Ljubljani naj bi bil namreč predvajan film, ki poudarja interese Ria Tinta.

Kot so sporočili iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost, bo na konferenci IRTC, ki poteka od danes do petka v Hotelu Union v Ljubljani, predvajan dokumentarni film Not in My Country: Dilema o litiju v Srbiji, "ki namesto analize družbenih, okoljskih in političnih posledic pridobivanja litija v Srbiji poudarja interese podjetja Rio Tinto, ki v imenu 'zelenega prehoda' degradira naravo in pustoši življenja lokalnih skupnosti".

"Projekcija filma legitimira propagando industrije, ki omalovažuje skrbi lokalnega prebivalstva in ljudskih gibanj ter ne upošteva opozoril strokovnjakov glede ekoloških posledic projekta pridobivanja litija v Jadru," so zapisali v izjavi, ki jo je po navedbah Mladih za podnebno pravičnost podpisalo več kot 30 organizacij in kolektivov.

"Rudarska podjetja degradirajo lokalna okolja po vsej Srbiji"

Protest se bo po napovedih začel ob 19. uri v Miklošičevem parku. Kot pravijo Mladi za podnebno pravičnost, za protestom ne stoji nobena politična stranka, organizacija, institucija, medijska hiša, denarni sklad ali donator.

V izjavi ob protestu so med drugim navedli tudi, da velika rudarska podjetja pospešeno degradirajo lokalna okolja po vsej Srbiji in širše po Balkanu. Pri tem so še posebej opozorili na rudnika Bor in Majdanpek, kjer rudari kitajsko podjetje Zijin Mining, in poskusno vrtanje kanadskega podjetja Dundee Precious Metals v Homoljskih planinah.

Opozarjajo, da so se ob lanskem sprejetju evropske uredbe o vzpostavitvi okvira za zagotavljanje zanesljive in trajnostne oskrbe s kritičnimi surovinami tudi v Sloveniji začele priprave na odpiranje novih rudnikov. Dodajajo mnenje Geološkega zavoda Slovenije, da bo treba za resnično samooskrbo tudi pri nas odpreti nove rudnike.

Navajajo tudi primer načrtovanega rudnika litija na avstrijskem Koroškem, pri katerem zaradi spremenjene avstrijske zakonodaje o podzemnem rudarstvu za območja, manjša od 10 hektarjev, ocena vplivov na okolje ni potrebna. "Investitorji ob podpori vladajočih pogosto izkoriščajo tovrstne izjeme, saj jim zeleni prehod predstavlja predvsem priložnost za dobiček, ne pa skrb za okolje," poudarjajo v izjavi.

Menijo, da je zeleni prehod "popolnoma podrejen interesom kapitala in namenjen reprodukciji kapitalističnega, patriarhalnega sistema". Pravijo, da je zeleni prehod nujen, a da je treba zastaviti takšnega, ki bo v skladu z dejanskimi potrebami ljudi znotraj omejitev planeta.